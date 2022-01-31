Nagehan Alçı, o isim için kendini paraladı

"Soros artığı" Osman Kavala'nın tutukluluğunu "hukuk dışı" olarak nitelendirip, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini hararetle savunan Nagehan Alçı, şimdi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a alçakça hakaretler savuran Sedef Kabaş'a "özgürlük" istedi. İşte Habertürk'teki o skandal yazı:

"(...) Sedef Kabaş’ın tutuklanmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. (...) Hakaret katalog bir suç yani tutuklanmayı gerektiren bir suç olamaz.

(...) Lütfen açın İngiliz şarkıcı George Michael’in 2003’te İngiltere Başbakanı Tony Blair ile ilgili yaptığı ‘Shoot the dog’ adlı şarkının klibini izleyin. Başbakan Blair’e yaptıklarını görün. Michael de bu klibi yüzünden özellikle Daily Telegraph gazetesi tarafından çok ağır reaksiyon gördü ama bırakın tutuklanmayı hakkında bir dava bile açılmadı.

(...)

İktidar medyasının tutuklanma yönündeki tüm argümanlarını okudum. Benim açımdan ikna edici değil. Sedef Kabaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini, tutuklanmasının hukuka uygun olmadığını düşünüyorum. Ayrıca iktidarı destekleyen marjinal bir kısım medyada Kabaş’a özel hayatı üzerinden saldırılmasını çok çirkef ve çirkin buluyorum. (...)"