  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Nagehan Alçı, o isim için kendini paraladı
Medya

Nagehan Alçı, o isim için kendini paraladı

"Soros artığı" Osman Kavala'nın tutukluluğunu "hukuk dışı" olarak nitelendirip, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini hararetle savunan Nagehan Alçı, şimdi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a alçakça hakaretler savuran Sedef Kabaş'a "özgürlük" istedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 12:48:00 -
Nagehan Alçı, o isim için kendini paraladı

"Soros artığı" Osman Kavala'nın tutukluluğunu "hukuk dışı" olarak nitelendirip, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini hararetle savunan Nagehan Alçı, şimdi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a alçakça hakaretler savuran Sedef Kabaş'a "özgürlük" istedi. İşte Habertürk'teki o skandal yazı:

"(...) Sedef Kabaş’ın tutuklanmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. (...) Hakaret katalog bir suç yani tutuklanmayı gerektiren bir suç olamaz.

(...) Lütfen açın İngiliz şarkıcı George Michael’in 2003’te İngiltere Başbakanı Tony Blair ile ilgili yaptığı ‘Shoot the dog’ adlı şarkının klibini izleyin. Başbakan Blair’e yaptıklarını görün. Michael de bu klibi yüzünden özellikle Daily Telegraph gazetesi tarafından çok ağır reaksiyon gördü ama bırakın tutuklanmayı hakkında bir dava bile açılmadı. 

(...)

İktidar medyasının tutuklanma yönündeki tüm argümanlarını okudum. Benim açımdan ikna edici değil. Sedef Kabaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini, tutuklanmasının hukuka uygun olmadığını düşünüyorum. Ayrıca iktidarı destekleyen marjinal bir kısım medyada Kabaş’a özel hayatı üzerinden saldırılmasını çok çirkef ve çirkin buluyorum. (...)"

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatansever

Gazeteci kılıklı ne idüğü belirsiz bir kişi. Geçmişi araştırılsın mutlaka ne olduğu meydana çıkar. Bu tür işler siyasetçilerin işi. Çok istiyorsan gazeteciliği bırak siyasetçi ol.
  • Yanıtla

Vahap Kalyoncu

Şaşıyorum bunlara acaba bunlar 7 aylıkmı.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay