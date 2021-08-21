Nagehan Alçı Mehmet Ceyhan düellosunda son raund! 'Bazen profesörler de ergen gibi davranabilir'

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"Benim Mehmet Ceyhan ile ilgili yazdığım iki yazıda da amacım okulları hep kapalı bırakmak isteyen lobinin en çok kullandığı hatta istismar ettiği olgu olan 'Mehmet Ceyhan böyle diyor' argümanını onların elinden almaktı." diyen Alçı, Mehmet Ceyhan'ın Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğine kabul edilmediği için hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti:

"Yoksa son derece sempatik bir insan olarak da gördüğüm Mehmet Ceyhan ile hiçbir kişisel problemim olamaz. Kaç kez beraber yayına çıktık. Fakat Mehmet Hoca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğini çok istediği halde kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığını söylemlerine yansıttıkça problem büyümeye başladı bence."

'İnsanların paranoyalarını azdıran ruh haline büründü'

Ceyhan'ın kötü niyetli olmadığını söyleyen Alçı, "Gördüğüm kadarıyla zaten karamsar bir kişiliğe sahipken bu süreçte daha da karamsarlaştı ve insanların paranoyalarını iyice azdıran bir ruh haline büründü. Yoksa ben asla Ceyhan’ın kötü niyetle davrandığını düşünmüyorum." dedi.

'Ergen çocuklar gibi davranabilirler'

Nagehan Alçı, yazısını şöyle tamamladı: "Benimle ilgili söylediklerine de hiç kızmıyorum. O benimle ilgili ne kadar ağır sözler söylerse söylesin ben her zaman kendisine saygı duyacağım. Sevimli huysuzluğunu seviyorum da ayrıca. Bu mesele kişisel bir konu değil. Profesörler de bazen duygusallaşıp ergen çocuklar gibi davranabilirler. Okullar açılıyorsa ve artık Mehmet Ceyhan insanlarımıza paranoya aşılamayacaksa benim için mesele bitmiştir."

Tartışma nasıl başladı

Nagehan Alçı, 'Artık yeter Mehmet Ceyhan' başlığı ile bir yazı kaleme almış, Mehmet Ceyhan da Alçı'nın bu yazısına twitter hesabından çok sert bir cevap vermişti.