Nagehan Alçı elindeki son anketi yazdı! "Çok büyük ihtimalle..." deyip duyurdu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "gerçek bilim insanlarının itibar ettiği" dediği Panoramatr'nin son anketinin sonuçlarını köşesine taşıdı. Alçı, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında at başı rekabet olduğunu belirterek, "Ben size bugün gerçek bilim insanlarının itibar ettiği bir araştırma kurumu olan Panoramatr’ın 11-16 Nisan arası verilerini aktaracağım" dedi. Alçı, "Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın 7 puan önünde görünüyor. Bu tabloda Cumhur İttifakı’nın TBMM çoğunluğunu elde etme ihtimali kuvvetli. Bu seçim sistemi Cumhur’a yarıyor" ifadelerini kullandı.



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