Nagehan Alçı deliye döndü! Bir gidip tokatlamadığı kaldı

Nagehan Alçı, geçtiğimiz gün Number One TV’ye verdiği röportajla ilgili “delilik sınırını aşan çarpıtmalarda” bulunulduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz mart ayında, Ukrayna’ya gidip eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüşürken Ukrayna bayrağı taşıyan bir askeri üniforma giydiği için eleştirilen Alçı, kendisini hedef tahtasına oturtanlara verdi veriştirdi.

Alçı, Habertürk’teki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Sevgili okurlar, takıntının da bir boyutu olur, en azından akıl, mantık sağlığı korunur sanıyordum, meğer bazı arkadaşlar kafayı üşütme eşiğini çoktan geçmiş. Geçen sene gittiğim Ukrayna’nın o sırada benim söylediğim gibi dondurucu soğuk değil, gayet ılıman olduğunu bile iddia ettiler. (…)

Bir de 'araştırmacı gazetecilik' yapıp hava durumunu ‘ortaya çıkarmışlar’!

Tekrar söyleyeyim: Poroşenko röportajında o üniformayı donmamak için giydim ama Ukrayna üniforması değil Rus üniforması olsa röportajı iptal etme pahasına giymezdim. Evet gazeteci savaş esnasında sembol taşımaz, taraf tutmaz ama…

1) Ben cephede değil, özel ofisin bahçesindeydim.

2) Bu savaşta saldırgan Rusya’nın değil, tepelerine bomba atılan Ukrayna halkının yanındayım ve o halkı savunan ordunun üniformasını da hayatımı riske atarak gittiğim röportajı yapmak için giyerim.

Dertleri sadece çamur atmak olan takıntılı çevrelere inat gücüm yettiğince bildiğim gibi çalışmaya ve gazetecilik yapmaya devam edeceğim…”