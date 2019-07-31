Naftogaz'dan Rusya'ya 5,2 milyar dolarlık "Kırım davası"

MOSKOVA (AA) - Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz, Kırım’daki varlıklarına el konulması nedeniyle Rusya aleyhine 5,2 milyar dolarlık dava açtığını duyurdu.

Naftogaz’dan yapılan açıklamada, Kırım’ın ilhak edilmesi nedeniyle şirketin buradaki varlıklarına Rusya tarafından el konulduğu hatırlatıldı.

Şirketin, söz konusu varlıklara el konulmasına ilişkin Rusya aleyhine dava açtığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Kırım’daki söz konusu varlık kaybımız nedeniyle merkezi Lahey'de bulunan Daimi Tahkim Divanı nezdinde Rusya aleyhine 5,2 milyar dolarlık dava açılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Rus enerji şirketi Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması gerektiğine karar vermişti.