Naftogaz'dan Gazprom'a karşı bir zafer daha!

İsviçre mahkemesi, Nord Stream AG (Kuzey Akımı boru hattı sahibi) ve Nord Stream 2 (Kuzey Akımı 2 boru hattının operatörü) AG şirketlerine Gazprom’a herhangi bir ödeme yapmayı yasakladı.

Söz konusu karar Ukrayna’nın devlet enerji şirketi Naftogaz’ın Rus doğalgaz devi Gazprom`dan alacağı 2,6 milyar doların tahsili için başlattığı icra süreci kapsamında alındı. Mahkeme kararı uyarınca bu şirketlerden Gazprom'a yapılan tüm ödemeler İsviçreli icra memurlarına gönderilecek.

Nord Stream AG ve Nord Stream 2 AG şirketleri Gazprom’a ait.

Naftogaz, Gazprom'a karşı tahkim davasını kazandı

Bilindiği gibi merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi 28 Şubat'ta verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Naftogaz lehine sonuçlandırmıştı.

Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom’un Naftogaz’a 2.56 milyar dolar ödeme yapması kararını vermişti.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 28 Şubat’ta verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Naftogaz lehine sonuçlandırdıktan sonra Rusya, Ukrayna’ya doğal gaz sevkiyatını durduracağını açıkladı.

Bunun üzerine Gazprom'un İsviçre, İngiltere ve Hollanda'da mallarına el konuldu.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı