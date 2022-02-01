Nafakazedelerin umudu Bekir Bozdağ

Resul Ekrem Şahan Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Abdülhamit Gül’in yerine Adalet Bakanlığı görevine yeniden TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ı atamasıyla süresiz nafaka mağdurlarının umutları arttı. Bozdağ, 2020 yılında Akit’e verdiği demeçte, “1 gün, 1 ay, 5 ay evli kalıp ölene kadar nafaka verme yükümlülüğü adil değil. Bunun bir ölçüsünün, endazesinin olması lazım” demişti.

Adaletsizliği giderecektir

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Yeni atanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın iki yıl önce Yeni Akit Gazetesi’ne vermiş olduğu röportajda süresiz nafaka adaletsizliği ile ilgili sözleri bizler için yeni bir umut kaynağı olmuştur. Yeni bakanımıza görevinde başarılar diler ve süresiz nafaka adaletsizliğine çözüm getireceğine dair inancımızı, en iyi dileklerimizle kendisine iletiyoruz” dedi.

Nafaka Mağduru Veysel Varmış “İnşallah yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu kangren sorunu çözer” diyerek şunları söyledi: “Boşanma davası devam etmekte olan bir vatandaşım. Önceki Adalet Bakanımızın da süresiz nafakanın adil olmadığı yönünde açıklamaları vardı. Ancak sonuç ortada. Biz mağdurlar olarak olarak artık sorunlarınmızın çözülmesini istiyoruz.”

Bakanımızın adil bir düzenleme getireceği inancındayız

Nafaka Mağduru Ümit Süngü ise, “Yeni Adalet Bakanımızın görevinde başarılar diliyoruz. Süresiz nafaka konusunda daha iyi ve adil bir düzenleme getireceği inancındayız. Kısa süren evliliğim sonrasında bitmeden nafaka ödemelerim bir zulüm haline dönüştü. Benim gibi binlerce insan var. Bu konuda gerçekten adalet istiyoruz” dedi.