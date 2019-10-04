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Nafakanın çözümü İslam'da

Müebbet nafaka uygulamasına hâlâ adil bir süre getirilememesi aileleri felaketi sürüklüyor. Nafakanın çözümünün İslam hukukunda olduğunu belirten ilahiyatçılar, dinin nafaka hususundaki ölçüsünün “iddet süresi” olduğunu vurgulayarak, “Kadının boşanmadan 3 ay sonra nafaka alması caiz değildir” görüşünde birleşiyor.

04 Ekim 2019 Cuma 09:17
Nafakanın çözümü İslam'da

Aileleri uçuruma, aile fertlerini cinnete sürekleyen müebbet nafaka uygulamasına hâlâ adil bir süre getirilemedi. İktidarın 2018’deki 100 günlük eylem planında yer almasına rağmen sorunun çözümüne ilişkin aylardır somut adım atılamadı. Kamuoyu ise nafakanın kesin ve net çözümünün İslam hukukunda olduğu görüşünde birleşiyor. İslam’ın nafaka hususundaki ölçüsünü “iddet süresi” olarak vurgulayan ilahiyatçılar, boşanma sonrasındaki 3 aylık zaman diliminin ardından kadının nafaka almasının helal olmadığına dikkat çekiyor.

İDDET SÜRESİNDE HELAL, SONRASINDA HARAM

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, dinimizde, boşandıktan sonra erkeğin kadına vermekle hükümlü olduğu mâli değerin iddet süresiyle sınırlı olduğuna değindi. İddet sütesi içerisinde nafaka alınabileceğini kaydeden Mehmet Kapukaya,“Kadının boşandıktan sonra beklemesi gereken süreye biz iddet süresi diyoruz. Bu iddet, hayız süresi veya temizlik süresi oluyor. Hanefilere göre adet süresi, şafiilere göre temizlik süresidir. Bu süre içerisinde nafaka alınabilir. Bu süre kadının hayız haline göre değişebilir ama yaklaşık olarak 3 aydır. Yıllar boyu bir kadının boşanmış olan kocasından nafaka alması helal değil haramdır.” ifadelerini kullandı.

HEM NAFAKA HEM GAYRİRESMİ EVLİLİK OLMAZ

Kapukaya şöyle devam etti: “Bu konuda büyük mağduriyetler var. Kadın tarafında da mağduriyetler oluyor ama biz burada dinimizin bu konudaki hükmüne göre cevap vermek durumundayız. Bunun dışında kadınların kanunların boşluklarından hareket ederek uzun süre nafaka almaları, hatta ve hatta bazı durumlarda kocasından boşanıp gayriresmi bir evlilik yaparak dini dikah yaparak hem boşanmış kocasından nafaka alması kesinlikle ahlaki davranış değildir.”

İDDET SONRASI NAFAKA SADECE ÇOCUĞA

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kur’an-ı Kerim’deki Talak Suresi’nde yer alan boşanma hususuyla ilgili ayetler ışığında yaptığı konuşmada, “Boşama anında nasıl davranılacağını Rabbimiz o kadar güzel beyan ediyor ki; ‘Onları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun.’ Yani ‘kadını boşadın, hemen kapı dışarı et’ demiyor. Evin bir köşesinde dursun çünkü anlaşma imkanı doğabilir. ‘Onları sıkıştırıp gitmelerini sağlamak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın.’ Yani manevi baskı da yok, dışarı da atılamaz. ‘Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin’ yani doğuma kadar kadının nafakası veriliyor.

MEVCUT NAFAKA KANUNUNDA HAKSIZ UYGULAMA VAR

Günümüzdeki süresiz nafaka sisteminden doğan problemlere de değinen Mustafa Karataş, şunları söyledi:Bir kadının kocasından ayrıldıktan sonra 3 ila 4 ay 10 gün iddet müddeti beklemek zorundadır. Kur’an’ım emridir bu. Bu süre içerisinde erkek onun nafakasınıu temin etmek zorundadır. Çocuğu yoksa böyledir. Çocuğu varsa ayette net olarak belirtilmektedir. Çocuk varsa çocuk babanın velayetindedir, annede olsa bile baba onun bütün masraflarını karşılamak zorundadır. Ama kadının masrafları iddet bittikten sonra, çocukla ilgili herhangi bir masraf kalmadıktan sonra artık kocaya ait değildir. İşte burada problem ortaya çıkıyor. O problem nedir? Belki de hali vakti çok da iyi olmayan bir erkeğe, kadın boşandığı halde uzun yıllar boyunca evlenmeyip nafaka almaya kalkışıyor, burada da erkek mağdur oluyor. Belki ikinci kez evleniyor, çoluk çocuğu oluyor ama nafaka ödüyor.

Burada şu anda mevcut yürürlükte olan kanunda haksız uygulama var. O haksız uygulamada da erkek gerçekten külfet altına giriyor. Kadınla tamamen alakası koptuğu halde ona yıllar boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istemek hem erkekler için hem kadınlar için daha doğrudur. Çünkü bu aynı zamanda evlilikleri de zorlaştırıyor. Boşanmalar çok masraflı hale geliyor. Psikolojik sorunlara neden oluyor. Arada çocuklar, aileler mağdur oluyor. Toplumsal yaralara sebep oluyor.”

SADECE MEHİR MİKTARINI ALABİLİR

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nin (İFAM) KurucusuDr. İhsan Şenocak, boşanma süreci ve iddet bittikten sonra kadının nafaka almasının caiz olmadığını bildirdi. İhsan Şenocak Hoca, “Bir kadın eşinden boşanma yoluyla ayrıldıysa, boşanma süreci içerisinde nafaka alır. Bu süreçte evinde duracağı için eşi onun ihtiyaçlarını karşılayacaktır. İddet bittikten sonra kadının nafaka alması caiz değildir. İddet müddeti üç hayız dönemidir. İddet bittikten sonra nafaka alamaz. Fakat eşin, kadına evlenirken mehir vermesi gereklidir. Eğer mehrini vermediyse boşanan kadın mehri kadar bir miktarı eşinden alabilir.” diye konuştu.

EŞ ÖLDÜYSE KADININ NAFAKASINI KİM ÖDEMELİ?

İddet müddetince eski nafakayı ödememesi veya ölmesi durumunda kadının nafakasını kimin karşılayacağına İslam hukuku çerçevesinde değinen Şenocak, “Evvela çalışma hükümlülüğü olan oğlu nafakasını karşılayacaktır. O olmazsa babası karşılayacak. Babası yoksa, kendisiyle evlenmesi caiz olmayan akrabaları karşılayacakır nafakasını. Bunlar da yoksa o zaman boşanmış olan kadının nafakasını karşılamak o bölgedeki müslümanların üzerine farzdır, onlar karşılayacaktır. İslam toplumunda kadına ‘sen git çalış iş bul oradan nafakanı temin et’ denmez. O bölgede yaşayan Müslümanlara mutlaka o hanım kardeşimizin nafakasını yani ona yaşayabileceği bir ev, gıda maddeleri, giyinme, sağlık giderleri gibi ihtiyaçlarını temin etme mecburiyeti vardır.” dedi.

MEVCUT YASALAR DİNLE UYUMLU DEĞİL

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız Hoca ise şu sözleri sarf etti: “Boşanmış kadın, hamile ise doğum yapana kadar kocası ona bakmak zorundadır. İddeti bitene kadar da bakmak zorundadır. İddet süresi bittiyse, doğumu da yoksa çocuk annenin yanında kaldıysa çocuğun nafakasını baba olarak vermek zorundadır. Onun dışında boşanmış kadının kocasından dini değerler olarak nafaka alması diye bir şey söz konusu değildir. Elbette kocası mehrinden dolayı veya başka bir sebeple kadına borcu varsa onu ödeyecektir, bu ayrı konudur. Mevcut yasalarla ilgili durum, dinle uyumlu bir durum değildir. “

ESKİ EŞ SADECE KENDİ RIZASIYLA NAFAKA ÖDEYEBİLİR

İsmailağa Cemaati’nden Fatih Kalender Hocaefendi, iddet dönemi bittikten sonra kocanın ancak kendi isteğiyle eski eşine maddi yardım yapmasının normal olacağını belirtti. Fatih Kalender, “Günümüz hukuk sisteminde kadın evleninceye kadar yada bir taraf ölünceye kadar nafaka ödemeye mükellef tutuluyor. Dini olarak böyle bir mecburiyet yoktur. O yüzden kadınlar bu konuda hassas olmalı. Mahkemenin vermiş olduğu yetki doğrultusunda zoraki erkeğin kendi iradesi olmadan bunu alırsa haram bir para almış olur ve ona helal olmaz. Erkek kendi iradesiyle, gerçekten muhtaç durumda olan eski eşine bakması o erkeğe tavsiye edilen bir niteliktir.” ifadelerini kullandı.

“Ama iddet dönemi bittikten sonra kadın başkasıyla evlenebileceğinden dolayı eski eşinin onun nafakasını temin etme zorunluluğu yoktur.” diyen Kalender, “Koca, Kendi isteğiyle hibe yoluyla bir yardım yaparsa bunda bir mahsur olmaz. Ancak kadının o erkekten olan çocuğu varsa, o çocukların nafakası babaya aittir. Ayrılmak demek sadece kadının nafakasını düşürür, çocukların maddi külfeti babadadır. Çocuklar annenin yanında olsa dahi bu böyledir. Baba, çocukların maddi külfetini üstlendiği gibi, anneye bir miktar bakım parası da verecektir. Ama bu kadının şahsi bir nafakası şeklinde değil çocuklara bakım ücreti şeklinde olmalıdır. Çocuğu yok ise veya kadın çocuğa bakmıyorsa, boşanan kadının yalnızca iddet müddeti döneminde nafaka almalıdır.” sözlerini sarf etti.

Süresiz nafaka dinen caiz değil

Zorla alınan nafaka haramdır

Süresiz nafaka zulme dönüştü

FARUK ARSLAN

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 09:17
  1. İstanbul
  2. Aileler
  3. adil
  4. DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya
  5. DİB Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş:
  6. İFAM Kurucusu Dr. İhsan Şenocak:
  7. Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız:
  8. İsmailağa Cemaati’nden Fatih Kalender:
  9. nafaka

YORUM YAZ

  • CAFER GÖKKUŞCAFER GÖKKUŞ4 sa önce
    ÇOK DOĞRU, BEN ON SENEDİR NAFAKA ÖDÜYORUM, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM, KIZIM DA BOŞANDI BEŞ KURUŞ NAFAKA VS. ALAMIYORUZ, KANUNLAR PSİKOPATLARA GEÇMİYOR, İYİ VE DÜRÜST ERKEKLERİN BAŞINI TUTUVERİYOR, BU KANUNU ÇIKARANLARA, BU KANUNA GÖRE SÜRESİZ NAFAKA TAKDİR EDENLERE, VERİLEN KARARLARI ONAYLAYANLARA YATIP KALKIP BEDDUA EDİYORUM. YARDIMCI OLURSANIZ, HÜKÜMETİ UYARIM SÜRESİZ NAFAKAYI İPTAL EDEN KANUN ÇIKMASINA SEBEP OLURSANIZ ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN
  • OğuzOğuz7 sa önce
    27 yaşında bir genç olarak kesinlikle ana kesinlikle bir Türk olarak bir Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı bir kadın ile evlenmeme kararı verdim.Çünkü bu kanunların kendilerine sağladığı kolaylığı fırsat bilip hayatını bir insandan asalak gibi yaşamaya niyetli çok karaktersiz var.Kimseninde alnında yazmıyor sonuçta derdi nedir diye.Gider başka milletten biri ile evlenirsem bahtiyar bu memleketten bahsettiğim kafada biri ile evlenirsem REZİL olurum çünkü kadın erkek eşitliği lafta değilde kanunda sağlanır ise boşanmak istese dahi nafaka almayacağını bildiğinden en azından evli kalır asalaklığına devam eder çocuğu ana baba ayrı olmadan sağlıklı bir psikoloji ile büyür,kocasından aldığı nafaka ile akıllılık yapıp sevgilisi ile evlenmeden aynı evde yaşayıp eski kocayı cinnet geçirtip başka bir adamı maktül,keriz yaptığı adamı katil etmez kadın.Kadınlar boşanınca ekonomik olarak kötü duruma düşmüyor çünkü çoğu esnaf eleman alacakken bile tercihen bayan çalıştırıyor olan bizlere oluyor nerede bu eşitlik ben daha görmedim böyle giderse de göremeyeceğiz galiba ;)
  • AnigzelAnigzel8 sa önce
    Hükümet duymuyor her şeyi en iyi bilen ???
  • ADNANADNAN9 sa önce
    belki bu papaz yasalarını düzeltir diye seçtiğimiz hükümet dahada beter yaptı.ben laikim dinle işim yok diyenlerle daha iyi mücadele ediyorduk.islam sosuyla bizi uyuşturdular lgbt kadem vb.derneklerle bir olup mahvettiler.ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler.yatacak yerleri yok bu konuda
  • Yusuf ZORYusuf ZOR9 sa önce
    Malesef ve üzülerek görünen o ki AİLEDE İSLAM siyasilerin derdi değil. Tam tersi Kadın Korumacılığı ve cinsiyet eşitliği adı altında İslam Aileden uzaklaştırılıyor. Buna Cinnet ve Kadın katliamlarının olduğunu göre göre destek olunuyor. Zaten KADEM deki başörtülü kardeşlerimizde buna kılıf olarak hazırlanmış bir toplumsal tuzak gibidirler. Bu nedenle gerek siyasi parti genel başkan yardımcılıklarına gerek TBMM aile komisyonlarına gerek STK lara gerekse bakanlıklara türbanlılar islami ayetler karşı dayatma halinde özellikle atanmaktadırlar.Görüne o dur ve bu düşünce toplumda oluşmuştur. İktidarın bu konuda izlediği politika çözümden çok birbirine destek olan farklı grupları parçlayarak (Erken terhis, erken emeklilik, 3600 hayvan hakları gibi gibi) AİLEDEN İSLAMI tamamen uzaklaştırma hedefindedir. Dil başka görünüm başka uygulamalar başka başka.ALLAHA HAVALA ETİK. Ama Aileye İslamın yeniden ve yasal olarak gelmesi için biz yasal zeminlerde mücadelemize devam edeceğiz. Siyasiler ne kadar karşı gelirse gelsin. Biz hakkımız asla helal etmeyeceğiz. MEDENİ KANUNA KARŞI BİRLEŞELİM-ANNELER ÖLDÜRTÜLMESİN grubu adına
  • AkilAkil9 sa önce
    Aynen doğru söylüyor lar en fazla 6ay veya bir sene
  • fayik_67fayik_679 sa önce
    16 yıldır iktiadar da olan hükümet yüzünden gün geçtikçe islamın değerlerinden uzaklaşıyoruz. 2011 yılında imzalanan istanbul sözleşmesi ve onun kadim koruyucuları kadem ve mor çatı gibi feminist dernekler, türk-islam aile yapısını öldürmüşlerdir.
  • deniz@@[email protected]@9 sa önce
    Müebbet nafakaya çözüm, ayasofya'nın cami olarak hizmete geçirilmesi, seçim önü vaatleridir. bunu da 16 yıldır millete çok güzel yediriyorlar.
  • bilgin_ankaralıbilgin_ankaralı9 sa önce
    MAlesef büyük umutlarla iktidara gelen iktidar, 16 yıldır her geçen gün islam'dan ve islamın değerlerinden uzaklaşmaktadır. Hal böyle iken mevcut yasların içinde islama uygunluğunu aramak ve tartışmak saçmadır.
  • Ömer FarukÖmer Faruk10 sa önce
    Konusu, zamanı, amacı ve sunumuyla çok güzel bir yazı tebrik ederim
  • Vatandaş Vatandaş 10 sa önce
    Nasıl çocuk için devam eder? Ayetlerden haberleri mi yok? Çocuğun velayeti babanındır. Babaya verilmeyen çocuğa nafaka da ödenmez. Emzirme yaşında da olsa babanındır. Gerekirse baba süt annesi tutar. Kafadan sallamasınlar. Cahil insanlar olmasa, çocuğun nafakası babanındır dieyemez. Zira çocuk babanın yanında yani velayeti Kuranın emri olarak babaya verilirse işte ozaman çocuğun nafakası babanındır. Velayeti kendisine verilmeyen çocuğa nafaka ödenmez. Bu Kuranın hükmüdür, Islamın hükmüdür. Feministlere şirin gözükelim diye ayeti mi inkar edelim? Ozaman şirket girer. Tanrımız feministler değil, Allahtır.

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