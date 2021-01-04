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Siyaset Nafaka zulmü mezarda mı bitecek?
Siyaset

Nafaka zulmü mezarda mı bitecek?

Bir türlü el atılmayan adaletsiz nafaka, hayatları karartmaya devam ederken, son yaşanan bir olay zulmün boyutunu dramdan faciaya dönüştürdü... Yoğun bakımda yatmasına rağmen eski eşine nafaka ödemek zorunda olan Vedat A, geçtiğimiz hafta hayatını kaybederek, nafaka ödemekten kurtuldu!

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:38:00 -
Nafaka zulmü mezarda mı bitecek?

Meclis gündemine alınacak yasal düzenlemeler arasında yer alan, ‘nafaka ödeme sistemi’ ile ilgili değişiklik geciktikçe, süresiz nafakazedelerin hayatları zindan olmaya devam ediyor. 2019 yılında gündeme getirdiğimiz yoğun bakımda yatmasına rağmen eski eşine nafaka ödemek zorunda olan Vedat A. daha fazla dayanamayıp hayatını kaybederek, nafaka ödemekten kurtuldu!..

Nafaka bir hayatı nasıl bitirdi?

Vedat A’nın eşi Yeşim A, nafaka yüzünden başlarına gelen sıkıntıları daha önce Akit’e şöyle anlatmıştı, “Eşim 1991 yılında önceki eşinden ayrılmış. 2012 yılında da biz yuva kurduk. Şu anda 7 yaşında bir oğlumuz var. Kocamın eski eşine, ev, araba filan geçmiş ama delil isteniyor. Geçmişte nafakayı hiç talep etmiyordu. Çocuğumuz olduktan sonra eski eşi bir anda nafaka almak istedi. Aşağı yukarı 6 yıldır nafaka artırım davaları ile uğraşıyoruz. Nafaka, 385 TL’ye çıktı. Avukat parası yetiştiremiyoruz. 1 TL bile nafaka artsa karşı tarafın avukat parasını ödüyoruz. Ödemeyi bir gün geciktirsek avukat icraya veriyor. Bu olaylardan sonra birden eşimde tümör çıktı ve ameliyat oldu. Çünkü ekonomik olarak, artık hem çocuğa, hem kendi evine, hem de geçmişteki kadına yetemiyordu. Her yıl artırım davası yüzünden 6-7 bin TL avukatlık parası ödememiz gerekiyor. Bu da bizi altından kalkamayacağımız duruma sürüklüyor. Benim çocuğumun, eski eşin yüzünden babasız kalma olasılığı çok yüksek. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum.

 Kaç can daha gitmeli!

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan ise şunları söyledi, “Sessiz olun mağdurlar! Bir canı kaybederken, TBMM uyuyor, bakanlarımız sağır, muhalefet vurdumduymaz. Bu adaletsizlik son bulsun diye kaç can daha kaybedilmeli? ‘Yoğun bakımda yatsan bile nafaka alırlar’ haberi yapılmıştı. Üzücü haber aldık mağdurumuz yoğun bakımdan çıkamamış ve vefat etmiştir. Nafaka avcısı bir kısım eşler yüzünden yaşanan bu olaylara Aile ve Adalet Bakanımız seyirci kalmaya devam etmektedir!”


Yeni Akit Gazetesi
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