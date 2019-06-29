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Nafaka yasası ne zaman çıkacak son durum ne?

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 2019 Yargı reformunda sona gelindi. Konuyla ilgilenen milyonlarca vatandaşnafaka yasası ne zaman çıkacak son durum ne? sorusunun yanıtını merak ediyor. Boşanma davalarında en çok karşılaşılan sorun nafaka. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Adalet Bakanlığı düğmeye basmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Süresiz nafaka' uygulamasının esnetilmesi konusunda harekete geçildiğini duyurdu. Yeni nafaka düzenlemesinde kadın da erkek de mağdur edilmeyecek. Nafaka yasasının da tıpkı beklenen yargı paketi gibi tatile girmeden önce Meclis’e getirilip çıkartılması bekleniyor. İşte nafaka yasasına dair son durum ve son gelişmeler...

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:25
Nafaka yasası ne zaman çıkacak son durum ne?

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 2019 Yargı reformunda sona gelindi. Konuyla ilgilenen milyonlarca vatandaş nafaka yasası ne zaman çıkacak son durum ne? sorusunun yanıtını merak ediyor. Boşanma davalarında en çok karşılaşılan sorun nafaka. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Adalet Bakanlığı düğmeye basmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Süresiz nafaka' uygulamasının esnetilmesi konusunda harekete geçildiğini duyurdu. Yeni nafaka düzenlemesinde kadın da erkek de mağdur edilmeyecek. Nafaka yasasının da tıpkı beklenen yargı paketi gibi tatile girmeden önce Meclis’e getirilip çıkartılması bekleniyor. İşte nafaka yasasına dair son durum ve son gelişmeler...

Yargı reformunda nafaka düzenlemesi var mı?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler var sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta açıkladığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki düzenlemelere ilişkin ilk yargı paketinde son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, önceki gün Erdoğan'a sunduğu yargı paketinin hafta sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor. Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan ve 60-65 maddeyi bulacak taslaktaki düzenlemeleri haberimizde derledik. Adil bir nafaka sistemi kurulmasını hedefleyen düzenleme ile binlerce mahkûmun beklediği infaz sistemi değişikliği "seçimden yeni çıkıldığı ve yeni bir tartışma ortama doğmaması" için önümüzdeki yasama dönemine bırakıldı.

Yargının yeni yol haritası niteliği taşıyan taslak paketle, istinafa çekidüzen verilirken, hâkim savcılara coğrafi teminat getiriliyor. Büyük tepki çeken çocukların icradan teslimi uygulaması kaldırılıyor. Cumhuriyet Davası'nda tartışılan beş yılın altındaki cezaların istinafta kesinleşmesi ve Yargıtay yolunun kapalı olması düzenlemesi değişiyor. İfade özgürlüğüne ilişkin davalarda kanun yolu güvencesi arttırılarak ilgili kararlar istinaf sonrası Yargıtay tarafından incelenebilecek.

Nafaka konusunda kim ne söylemişti?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Süresiz nafaka' uygulamasının esnetilmesi konusunda harekete geçildiğini açıkladı. Farklı alternatifleri değerlendiren Adalet Bakanlığı çalışmanın sonuna geldi. Süresiz nafakanın kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye bunları birbirleriyle ölene kadar hukuken bağlamak doğru değil. Ama esasen kadını korumak kırmızı çizgimiz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:25
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  6. MHP'nin nafaka teklifi nasıl?
  7. nafaka yasası mecliste
  8. nafaka yasası meclisten geçti mi
  9. nafaka yasası meclisten geçecek mi
  10. Yargı Reformu Stratejisi
  11. Yargı reformu

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