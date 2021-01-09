  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz sözlerine sert tepki
Gündem

Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz sözlerine sert tepki

Mankenlik yapan Ivana Sert, nafaka ile ilgili yaptığı son açıklama sosyal medyada tepki çekti. Sert’in, “Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz” sözleri tartışmalara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 13:39:00 -
Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz sözlerine sert tepki

Türkiye’de mankenlik yapan yabancı uyruklu Ivana Sert, 2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'in oğlu için ödediği 5 bin TL'nin çocuğunun eğitim masraflarına yetmediğini belirterek yüzde 300 zam yapılması için dava açtı.

"Nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz"

Yurdal Sert'in ödemediği nafaka hakkında konuşan Ivana, "Ne diyeyim, nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz, baba olmayın mı diyeyim? Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin." ifadelerini kullandı.

Bu sözleri ile gündeme gelen Ivana Sert’e sosyal medyada “Sen de nafaka için çocuk yapmışsın” yorumları yapıldı.

Süresiz nafaka mağdurları, sabırsızlıkla yıllardır atılmayan ‘o adımı’ bekliyor
Süresiz nafaka mağdurları, sabırsızlıkla yıllardır atılmayan ‘o adımı’ bekliyor

Gündem

Süresiz nafaka mağdurları, sabırsızlıkla yıllardır atılmayan ‘o adımı’ bekliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a akılalmaz teklif
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a akılalmaz teklif

Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'da bazı milletvekilleri Azerbaycan'a ilginç bir teklifte bulundu.
Malezya'dan Pfizer kovid aşısı açıklaması
Dünya

Malezya'dan Pfizer kovid aşısı açıklaması

Malezya hükümeti, ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının onaylandığını açıkladı.
Dünyaya duyurdular: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Dünya

Dünyaya duyurdular: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Türkiye'nin desteğiyle ülkenin batısındaki militanlara ve insan kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay