Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz sözlerine sert tepki

Türkiye’de mankenlik yapan yabancı uyruklu Ivana Sert, 2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'in oğlu için ödediği 5 bin TL'nin çocuğunun eğitim masraflarına yetmediğini belirterek yüzde 300 zam yapılması için dava açtı.

"Nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz"

Yurdal Sert'in ödemediği nafaka hakkında konuşan Ivana, "Ne diyeyim, nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz, baba olmayın mı diyeyim? Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin." ifadelerini kullandı.

Bu sözleri ile gündeme gelen Ivana Sert’e sosyal medyada “Sen de nafaka için çocuk yapmışsın” yorumları yapıldı.