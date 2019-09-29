Nafaka mağduruna neden af yok!

Gün geçtikçe nafaka mağdurları, mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken, Akit mazlumların sesi olmaya devam ediyor.

Yalova’da ikamet eden Osman Dönmez, “1992 yılında evlendim 2006 yılının sonlarına doğru boşandım. Boşandığımda çocuklarım küçüktü. Boşandıktan sonra 2017 senesinde büyük oğlum, annesine baskı yapıyor ‘Babamın nafaka ödemesi yok. Sen ödenmemiş nafakaları alacaksın’ diyor. Annesine yaptığı baskıdan dolayı kadın iş yerinden kovuluyor. Annesi mecbur kaldığı için vekalet veriyor. Çocukta vekaleti aldıktan sonra avukata veriyor. Avukat bana birikmiş nafaka parası diye 65 bin TL icra davası açıyor. O zamanlar durumum iyiydi. Bütün mallarıma icra konuldu. Bu icralardan dolayı maaşımı çekemedim. Eve ipotek konduruldu. Avukat evimin satışa sunulacağını söyledi. Mecbur kaldım ve sattım. Sırf avukata parayı ödeyebilmek için sattım ödedim. Nafakayı hâlâ da ödüyorum” şeklinde konuştu.

“Yolda görsem tanımam ama nafaka ödüyorum!”

Dönmez, “Akit Gazetesi’nin haricinde bizim sesimizi duyuracak kimse yok. Akit Gazetesi’nden Allah razı olsun. Neyin nafakasını ödüyoruz? Boşandığım insan çalışıyor. Benden fazla maaş alıyor. Benim sadece bin 800 TL emekli maaşım var. Ben ikinci evliliğimi yaptım. Evlendiğim eşimin şu anda suçu ne. Ben 2006 yılında boşandığım insanın yüzünü görmüyorum. 13 sene geçmiş üzerinden yolda görsem belki hatırlamayacağım. Hiçbir kelime konuşmuşluğum yok. Biz neyin nafakasını ödüyoruz. Geliri fazla olan birine yoksulluk nafakası ödemek nasıl bir adalet” ifadelerini kullandı.

“Biz neyin bedelini ödüyoruz?”

“Biz neyin bedelini ödüyoruz?” diyen Dönmez, “Şu anda nafaka parası olarak emekli maaşımdan 400 TL kesiliyor. Nafaka artırım davası yapsa yine o kazanıyor. Ben nafakanın iptali için 2 kez dava açtım. Hakim yüzüme bakmıyor. İlkinde davaya geldim. Adımı-soyadımı söyledim. Dava 4 ay sonraya atıldı. 4 ay sonra tekrar gittim. Benim oturduğum yerle şu anda duruşmaya çıktığım yere gidip gelme ile 300-400 TL masraf ediyorum. Hakim ‘bana karşı tarafın ne kadar maaş aldığını ispat edin’ diyor. Devletin SGK’dan belge istemesi çok zor bir şey mi? Ben nereden alabilirim? 10’uncu ayda 3’üncü mahkemem olacak. Yasalar da kadından yana olduğu için çok umudum yok” görüşünü dile getirdi.

“Bize boş yere umut vermesinler!”

Mağdurlara boş yere umut verilmemesi gerektiğini ifade eden Dönmez, “Nafaka konusunda çalışmanın sonuna gelindi deniliyor. Peki çalışmanın sonuna gelindi de bu çalışma grubu nerede? Bunun üzerinde kim çalışıyor? Adalet Bakanı ömür boyu nafakaya karşı olduğunu açıkladı. Ama icraat nerede? Bize umut vermesinler. Yargı paketi çıkartılıyor. Bu yargı paketi içeriğinde ceza indirimi geliyor. Bizim Türkiye’de bunun açıklaması af. Peki, hırsızlık yapana af, uyuşturucu satana af, adam öldürene af çıkıyor. Ya pardon biz neyiz? Biz yüz kızartıcı suç mu işledik. Kadın evlenirse nafaka düşer. Erkek evlenirse neden nafaka ödemeye devam ediyor? O kadın evlenmezse, ölmezse ömür boyu nafaka ödeyeceğim. Türkiye’de belirli ağır suç işleyenlere ömür boyu ceza veriyorsun. Bu ömür boyu ceza alanlar can aldı da bedelini ödüyor. Ben kimin canını aldım da ömür boyu ödüyorum?” diye konuştu.