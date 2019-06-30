Nafaka mağduru: Tek suçum bir aile kurmak

Boşandıktan sonra süresiz bir şekilde nafaka ödemek zorunda kalan “Süresiz Nafaka Mağdurları” konunun bir an önce yetkili merciler tarafından çözüme kavuşturulmasını isterken, Yeni Akit mağdurların hikayelerini ortaya çıkarmaya devam ediyor, yıllardır kanayan yaraya dikkat çekiyor...

Anlaşmalı boşandık ama...

Nafaka mağduru Mustafa Bozgeyik, “2014 yılında evlendim mesleğimden dolayı geç saate kadar gece çalışıyordum. Bunu da fırsat olarak görüp sürekli annesine gitmek istiyordu ve her gittiğinde farklı şeylerle geliyordu. Şu şöyle yapmış, bu şunu almış diye bahaneler üretip evde sorun çıkarmaya çalıştı. İki ay sonrada annesine gitti ve bir daha da gelmedi. Şiddet yok, darp yok. Sadece başkasının aklına uyup gitti, gelmek istemedi. Boşanma davası açtık fakat uzun süreceğini yıllar alacağını söylediler avukatlar. Bende kusur oranım olmamasına rağmen anlaşmalı olarak boşandım ve nafaka vermeyi kabul ettim çünkü tüm yasalar bizim aleyhimizeydi” şeklinde konuştu.

“Çocuğumla adeta iki yabancı gibiyiz”

“11 ay resmi nikah sürdü ve boşandık” diyen Bozgeyik, “Çocuğum küçük olduğu için velayetini alamadım. Farklı şehirde görev yaptığım için sürekli göremiyorum, yabancı gibiyiz. 5 yıldır nafaka ödüyorum. Nafaka artırım davası açıldı. Sigortasız çalışıyor mu bilmiyorum, nikahsız ilişkisi var mı bilmiyorum. Tek suçum bir aile kurup evlenmek. Bunun cezasını da yıllardır ödüyorum. Şu an tekrar evlendim ve iki çocuğum var, geçinmekte bayağı zorlanıyorum. Toplamda 900 lira nafaka ödüyorum ve her sene enflasyon oranına göre artış olacak” ifadelerini kullandı.