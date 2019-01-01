Nafaka mağdurları icraat bekliyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akit’in gündeme getirdiği ve son yılların en çok tartışılan konularından biri olan “süresiz nafaka” yüzünden çeşitli sıkıntılar yaşayan insanlar, dört gözle bu mağduriyetin giderilmesi için atılacak somut adımları beklerken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün süresiz nafaka mağduriyetlerinin önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklaması mağdurları memnun etmedi.

“Oyalanmak istemiyoruz”

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu yetkilileri, “Nafaka mağdurları olarak nafaka kanunu ile ilgili çalışmalar yapmaktayız, her iki tarafı da mağdur etmeyecek düzenlemede sona geldik ve yakın zamanda çalışmaları sonlandırıyoruz tarzındaki Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarını defalarca duymaktan sıkıldık. Ucu açık kelimeler ile “Yakında...” söylemi ile bizleri geçiştiremezler. Zaman kavramı bugün mü, yarın mı, bir ay sonra mı yoksa bizleri oyalayıp durduğunuz vaatler seçim sonrasına mı kaldı? Bunu öğrenmek tüm mağdurların hakkıdır” şeklinde konuştu.

“Tahammülümüz kalmadı”

“Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptıkları bu tarz ucu açık ifadelerle bizleri kandırabileceklerini ve bu konuda susturabileceklerini sanmasınlar” denilen açıklamada yetkililer, “Aile konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sürdürmelidir. Artık zaman kaybına tahammülümüz yoktur bir an önce seçim öncesi bu yasanın TBMM’ye gelmesi ve kanunlaşması gerekmektedir. Aynı zamanda çocuklarının nafakasını ödeyip göremeyen mağdurların maruz kaldığı bu utanç verici çocuk haczinin de sonlandırılması gerekmektedir. Gecikmiş adalet adalet değildir söylemini bakanlarımıza hatırlatırız” ifadelerini kullandı.