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Nafaka mağdurları icraat bekliyor

Son yılların en çok tartışılan konuları arasında bulunan "süresiz nafaka"ya ilişkin Bakanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı açıklamalar memnun etmezken, mağdurlar bu konuda somut adımlar bekliyor.

01 Ocak 2019 Salı 12:56
Nafaka mağdurları icraat bekliyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Akit’in gündeme getirdiği ve son yılların en çok tartışılan konularından biri olan “süresiz nafaka” yüzünden çeşitli sıkıntılar yaşayan insanlar, dört gözle bu mağduriyetin giderilmesi için atılacak somut adımları beklerken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün süresiz nafaka mağduriyetlerinin önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklaması mağdurları memnun etmedi. 

“Oyalanmak istemiyoruz”

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu yetkilileri, “Nafaka mağdurları olarak nafaka kanunu ile ilgili çalışmalar yapmaktayız, her iki tarafı da mağdur etmeyecek düzenlemede sona geldik ve yakın zamanda çalışmaları sonlandırıyoruz tarzındaki Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarını defalarca duymaktan sıkıldık. Ucu açık kelimeler ile “Yakında...” söylemi ile bizleri geçiştiremezler. Zaman kavramı bugün mü, yarın mı, bir ay sonra mı yoksa bizleri oyalayıp durduğunuz vaatler seçim sonrasına mı kaldı? Bunu öğrenmek tüm mağdurların hakkıdır” şeklinde konuştu.

“Tahammülümüz kalmadı”

Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptıkları bu tarz ucu açık ifadelerle bizleri kandırabileceklerini ve bu konuda susturabileceklerini sanmasınlar” denilen açıklamada yetkililer, “Aile konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sürdürmelidir. Artık zaman kaybına tahammülümüz yoktur bir an önce seçim öncesi bu yasanın TBMM’ye gelmesi ve kanunlaşması gerekmektedir. Aynı zamanda çocuklarının nafakasını ödeyip göremeyen mağdurların maruz kaldığı bu utanç verici çocuk haczinin de sonlandırılması gerekmektedir. Gecikmiş adalet adalet değildir söylemini bakanlarımıza hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:56
  1. Ankara
  2. Akit
  3. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  4. nafaka mağduriyetleri
  5. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu
  6. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  7. Adalet Bakanlığı
  8. TBMM

YORUM YAZ

  • HasanHasan22 dk önce
    Cozun artik bu sorunu...
  • BeytullahBeytullah34 dk önce
    4 evli kaldım ömür boyu nafaka ödemek niye. Bizi oyalamayı artık bıraksınlar yoksa seçimde sesimizi duyuracağız.

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