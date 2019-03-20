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Nafaka 1-3 yıl ile sınırlandırılsın

Akit’in ısrarlı yayınları sonrası harekete geçen AK Parti ve MHP, kangrene dönüşen süresiz nafaka sorununa neşter vurmak için çalışmalara başlarken, mağdurlar, “Nafaka, kısa süreli evliliklerde 1 yıl, uzun süreli evliliklerde 3 yıl ile sınırlandırılsın” çağrısında bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:24

Akit’in ısrarlı yayınları sonrası harekete geçen AK Parti ve MHP, kangrene dönüşen süresiz nafaka sorununa neşter vurmak için çalışmalara başlarken mağdurlar, “Nafaka, kısa süreli evliliklerde 1 yıl, uzun süreli evliliklerde 3 yıl ile sınırlandırılsın” çağrısında bulundu.

İşte mağdurların beklentileri

Planlanan düzenlemelere ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Yöneticileri Mesut Arabul ve İlhan Engincan, “Nafaka, kısa süreli evliliklerde 1 yıl, uzun süreli evliliklerde 3 yıl ile sınırlandırılmalıdır. Sürenin belirlenmesinde nafaka alacak kişinin kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bizim isteğimiz nafaka süresinin belirlenmesinde alacaklı eşin kriterlerinin etkili olması yönünde. Nafaka yükümlülüğünü yerine getiremeyenler için uygulanan hapis cezasının kaldırılması da gerekiyor. Bir evlilik fonu oluşturulması ve nafaka süresinin bitiminde ödemeler bu fondan sağlanmalı. Bu düzenleme ile çocuk haczi kaldırılmalı ve çocuk teslim merkezleri de kurulmalı. Bu düzenleme çıktığı andan itibaren belirlenen süreyi aşmış olanların nafaka yükümlüsünün ödemesine son verilmeli” şeklinde konuştular.

Bakanlıklardan sonra MHP de devrede

Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı düzenledikleri çalıştayların ardından süresiz nafaka zulmüne son vermek için hazırlanırken, MHP’nin de nafakanın 1 ile 5 yıl veya 1 ile 7 yıl arasında sınırlandırılmasına yönelik bir çalışma yaptığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde, “Ömür boyu nafakayı kaldırıyoruz ve 5 yıl sınır getiriyoruz” şeklindeki açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız haricinde, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in de konuya ilişkin çalışmalar yaptığı belirtildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından hazırlanan teklifte evlilik süresine bakılmaksızın nafakanın 5 yıllık bir süreye sabitlenmesinin yer aldığı ancak bu teklifin, kısa süreli evliliklerde 5 yıllık nafaka süresinin uzun olduğu yönünde eleştiriler geldiği öğrenildi. Gündemdeki düzenlemelerde nafakanın 1 ile 5 yıl veya 1 ile 7 yıl arasında sınırlandırılmasının planlandığı iddia ediliyor.

Seçimden sonra Meclis’e gelecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde nisan ayının ikinci yarısında kurulması planlanan komisyona sunulacak olan tekliflerin ardından, yapılan müzakereler neticesinde son düzenleme genel kurula sevk edilecek. Nafaka süresinin uzaması ya da kısalmasında alacaklı eşin yaşı, iş durumu, eğitim durumu ve varsa çocuklara ilişkin durumlar gibi kriterler etkili olacak.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:24
  1. Akit
  2. AK Parti
  3. MHP
  4. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Yöneticileri Mesut Arabul ve İlhan Engincan
  5. Adalet Bakanlığı
  6. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  7. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
  8. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk
  9. MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay
  10. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem
  11. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  12. Nafaka süresi
  13. süresiz nafaka

YORUM YAZ

  • N...mN...m33 dk önce
    Bence avrupadaki gibi olmali avrupada eger es calismiyorsa yada maasi kendis veya yeni evlendigi esin ihtiyaci karsilamaya yetiyorsa eski esin nafakasini devlet odùyor burda hem eski es magdur olmuyor hemde adam yeni yuva kurup hayatina devam ediyor
  • M. KM. K45 dk önce
    En doğrusu da bu olur. Boşanmak isteyen kadına da nafaka ın hiç bir şekilde verilmemesi de olması lazım
  • fevzi sarıaltınfevzi sarıaltın46 dk önce
    evliliğin son bulmasıda bir risktir.kazadır.sigortası oluşturulabilir.çalışan herkesten boşanma riski olaraksgk kesintisine ek olarak uygun bir oranda evlilik sigortası kesilip,bir havuzda toplanabilir.bu havuzdan 1 ile 5 yıl arasında değişen sürelerde mağdur tarafa ödeme yapılabilir.
  • hasanhasan47 dk önce
    Nafaka aslında 4 ay 10 günü geçmemeli..!Vesselâm...
  • AbdullahAbdullah54 dk önce
    Seçimden sonra çıkacak bu kanun merak etmeyin. Ayrıca Ayasofya açılıp, idam gelecek ve NATO'dan falan da çıkacağız. Hahahaha
  • SinanSinan1 sa önce
    En azından kadınların nikahsız yaşayarak ayrıldıkları erkeklere zulüm etmeleri , her sene avukatlık ücreti ödetmelerinin önüne geçilip , erkeklerin tekrar yuva kurmalarına vesile olacak inşaAllah

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