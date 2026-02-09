  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer! İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti. "Yeterince" delil yokmuş! Ucu siyonistlere dokununca FBI üç maymunu oynamış ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında! Gazze duyarlılığı sosyal medyada takdir topladı Terör devleti İsrail'den küstah tehdit: İran'ı tek başımıza vurabiliriz. Pazar Günü Altın Piyasası Hareketli! 8 Şubat 2026 Gram, Çeyrek ve Altın Ons Fiyatları İşte küfürbaz Özgür'ün edepsiz küfürleri Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan... Gaspçı İsrail'den bir vahşet daha! 81 yaşındaki görme engelli Filistinliyi darbetti
Ekonomi Mehmet Şimşek'ten Suudi Arabistan çıkarması
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten Suudi Arabistan çıkarması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mehmet Şimşek'ten Suudi Arabistan çıkarması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın tarihi El-Ula kentinde düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı’na katılarak Türkiye’nin ekonomi vizyonunu dünya devlerine anlattı. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ve IMF iş birliğiyle düzenlenen bu dev organizasyonda Şimşek, küresel büyümenin %70'inden fazlasını göğüsleyen yükselen ekonomilerin geleceğine yön verecek kritik temaslarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na iştirak ediyor.

Ula kentindeki Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı, son gün etkinlikleriyle sürüyor.

Şimşek, konferansın ilk gününde "Borç Kırılganlıkları Yuvarlak Masa Toplantısı" başlıklı oturuma katıldı.

 

MEHMET ŞİMŞEK, MALİYE BAKANLARI İLE TEMAS KURDU

Burada ikili temaslarda bulunan Şimşek; Özbekistan Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Sherard Cowper-Coles, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde ile bir araya geldi.

Şimşek; Pakistan, Nijerya, Katar ve Suudi Arabistan'ın maliye bakanlarıyla kısa görüşmeler de gerçekleştirdi.

 

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ KONFERANSTA EKONOMİYİ KONUŞACAK

Bakan Şimşek, konferansın bugün yapılacak kapanış paneli "Yükselen Piyasalar İçin Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı oturumda panelist olarak yer alacak. Panelde Bakan Şimşek'e; IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari ve Ekvador Maliye Bakanı Sariha Moya'nın eşlik etmesi öngörülüyor.

 

GELİŞMEKTE OLAN VE YÜKSELEN EKONOMİLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Küresel ekonomide derin dönüşümün yaşandığı dönemde gerçekleştirilen konferansta, gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin küresel büyümedeki artan rolü ele alınıyor.

Satın alma gücü paritesine göre küresel milli gelirin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan bu ülkeler, küresel büyümenin de yüzde 70'inden fazlasını sağlıyor.

 

YÜKSELEN EKONOMİLER, DÜNYA EKONOMİSİNİN İTİCİ GÜCÜ

2000 yılından bu yana küresel ekonomi içindeki payları iki katından fazla artan yükselen ekonomiler, dünya büyümesinin temel itici gücü konumunda yer alıyor.

Buna karşın bu ülkeler, ticarette artan korumacılık, yüksek borçluluk seviyeleri ve yükselen jeopolitik risklerle karşı karşıya bulunuyor.

Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak
Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak

Gündem

Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak

Ekonomi yönetiminde kritik viraj! TCMB Başkanı Karahan 12 Şubat’ta 2026’nın ilk enflasyon rotasını çizecek
Ekonomi yönetiminde kritik viraj! TCMB Başkanı Karahan 12 Şubat’ta 2026’nın ilk enflasyon rotasını çizecek

Ekonomi

Ekonomi yönetiminde kritik viraj! TCMB Başkanı Karahan 12 Şubat’ta 2026’nın ilk enflasyon rotasını çizecek

EGİAD’dan kapsamlı ekonomik güvenlik anketi
EGİAD’dan kapsamlı ekonomik güvenlik anketi

Kobi

EGİAD’dan kapsamlı ekonomik güvenlik anketi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23