İsrail’in “çifte cephe” paniğini Yunan basını ifşa etti Türk gücü korkusu

Gazze’deki İsrail ablukası ve soykırım saldırıları, Doğu Akdeniz’de yeni jeopolitik dengelerin sinyalini verirken Yunan basınından Libre, İsrail’in artık sadece anlık çatışmaları değil, uzun vadeli stratejik senaryoları da masaya yatırdığı mercek altına alan çarpıcı bir haber yayımladı.

Yunan gazeteci Spyros Sideris imzalı haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mısır ordusunun güçlenmesi hakkındaki son açıklamalarının, Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmayla birleşince Tel Aviv’deki ciddi endişeyi gözler önüne serdiği yorumu yapıldı.

Haberde, İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kapalı oturumunda Netanyahu’nun, Mısır Silahlı Kuvvetleri’nin artan gücüne karşı uyarıda bulunduğu ve gelişmelerin sistematik olarak izlenmesini istediği ifade edildi. Sideris “1979’daki barış anlaşmasına rağmen, Sina’daki Mısır varlığı ve Tel Aviv tarafından iddia edilen sınır aşımı, İsrail’i ABD’ye başvurmaya yöneltmiş durumda” dedi.

Öte yandan Yunan gazetecinin haberinde vurguladığı bir diğer kritik nokta ise Türkiye-Mısır yakınlaşması oldu. Sideris “Türkiye-Mısır Yüksek Stratejik İş birliği Konseyi’nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin ortak iş birliği açıklamaları, Tel Aviv’de Doğu Akdeniz’deki dengelerin değişebileceği korkusunu tetikledi” değerlendirmesinde bulundu.

Sideris “Emekli Tuğgeneral Amir Avivi gibi İsrailli analistler, Türk ve Mısır askerlerinden oluşan iki organize ordunun bölgede olası bir tehdide karşı eş zamanlı bir çatışmaya hazırlandığını iddia ediyor. Türkiye ve Mısır’ın son dönemde gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatları da bunun somut göstergesi olarak öne çıkıyor” dedi.

Ortak tatbikatların sadece teknik değil, aynı zamanda bölgesel güç mesajı taşıdığına da dikkat çeken Yunan gazeteci “Türkiye’nin modern filoları ve savunma sanayisindeki hızlı gelişmeler, Mısır’ın kara ve deniz kuvvetleriyle birleşince İsrail’in gözünde stratejik özerklik sinyali veriyor” yorumunu yaptı.

Sideris, Atina’nın tıpkı İsrail gibi Türkiye-Mısır iş birliğini yakından izlediğini belirterek “Ortak mutabakat, deniz sınırlandırmalarında Yunanistan’ın İsrail ve Fransa ile kurduğu dengeleri alt üst edebilir. Kıbrıs ve enerji meseleleri bu yakınlaşmayı daha da kritik hale getiriyor” dedi.

Son olarak Yunan gazeteci, Netanyahu’nun korkusunun sadece acil askeri tehditten değil, stratejik üstünlüğü kaybetme ihtimalinden de kaynaklandığını belirterek “Türkiye ile Mısır hattındaki çifte cephe senaryosu hem İsrail’i hem de Yunanistan’ı panikletiyor. Her ihtimale karşı hazırlıklar yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.