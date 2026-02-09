Selendi'nin saklı hazinesi yeniden gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Manisa'nın en uzak ilçelerinden biri olan Selendi, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor. Bu yapılardan biri olan Koca Fehmi Köprüsü, zamana direnen mimarisi ve taşıdığı tarihi değerle yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor.

1960'lı yıllarda Çinan ve Kazıklı mahalleleri arasında, Selendi Çayı üzerinde inşa edilen Koca Fehmi Köprüsü, dönemin mühendislik anlayışı ve el işçiliği taş mimarisiyle göz kamaştırıyordu. Tek gözlü taş köprü, Selendi'nin doğusu ile batısını birbirine bağlayarak adeta küçük bir "İpekyolu" işlevi görüyordu.

Selendi Çayı'nın batısında bulunan değirmene ulaşımı sağlayan köprü, köylülerin mahsullerini öğütmek için kullandığı ana güzergah haline gelmişti. Bu yönüyle köprü, yalnızca bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bölge ekonomisinin can damarlarından biri olmuştu.

Ancak 1989 yılının yaz ayında meydana gelen şiddetli sel felaketi, köprünün yıkılmasına neden oldu. Doğanın gücüne karşı koyamayan yapı, o tarihten bu yana atıl durumda bulunuyor. Günümüzde köprüye ulaşım ise dar ve engebeli patika yollar üzerinden sağlanabiliyor.

Bölge sakinleri, Koca Fehmi Köprüsü'nün aslına uygun şekilde restore edilmesini talep ediyor. Restore edilmesi halinde köprünün, çevresindeki doğal güzelliklerle birlikte fotoğrafçılık ve doğa turizmi rotalarına dahil edilmesi hedefleniyor.

Bölge sakinlerinden Mithat Osman Kıvrak, yetkililere çağrıda bulunarak, "Yetkililerin bu tarihi dokuya kulak vererek köprüyü ve bağlantı yollarını onarması, bölge ekonomisine turizm yoluyla taze kan pompalayacaktır. Tarihi dokunun doğayla buluştuğu bu özel nokta, doğru adımlarla Selendi'nin yeni cazibe merkezi olmaya aday olacaktır" dedi.