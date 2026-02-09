  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hayat-Aktüel
13
Yeniakit Publisher
2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!
Giriş Tarihi:

2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

Türkiye'de ölümlerin cinsiyet ve aylara göre dağılımı belli oldu.

#1
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

Verilere göre yıl boyunca erkek ölümleri kadın ölümlerinin üzerinde seyrederken, bazı aylarda cinsiyet farkının belirgin biçimde arttığı görüldü.

#2
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

TOPLAM Kadın: 168 134 Erkek: 204 215

#3
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

OCAK Kadın: 20 615 Erkek: 25 002

#4
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

ŞUBAT Kadın: 19 501 Erkek: 23 748

#5
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

MART Kadın: 20 409 Erkek: 24 371

#6
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

NİSAN Kadın: 18 042 Erkek: 22 040

#7
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

MAYIS Kadın: 17 834 Erkek: 22 067

#8
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

HAZİRAN Kadın: 17 265 Erkek: 21 181

#9
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

TEMMUZ Kadın: 19 846 Erkek: 22 903

#10
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

AĞUSTOS Kadın: 18 408 Erkek: 22 248

#11
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

EYLÜL Kadın: 16 214 Erkek: 20 655

#12
Foto - 2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!

EKİM- KASIM- ARALIK - En fazla ölüm Ocak ayında yaşandı... / kaynak: haber7

