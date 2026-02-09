2025 yılında cinsiyete göre ölümler belli oldu! İnsanlar en çok o ayda öldü!
Türkiye'de ölümlerin cinsiyet ve aylara göre dağılımı belli oldu.
Türkiye'de ölümlerin cinsiyet ve aylara göre dağılımı belli oldu.
Verilere göre yıl boyunca erkek ölümleri kadın ölümlerinin üzerinde seyrederken, bazı aylarda cinsiyet farkının belirgin biçimde arttığı görüldü.
TOPLAM Kadın: 168 134 Erkek: 204 215
OCAK Kadın: 20 615 Erkek: 25 002
ŞUBAT Kadın: 19 501 Erkek: 23 748
MART Kadın: 20 409 Erkek: 24 371
NİSAN Kadın: 18 042 Erkek: 22 040
MAYIS Kadın: 17 834 Erkek: 22 067
HAZİRAN Kadın: 17 265 Erkek: 21 181
TEMMUZ Kadın: 19 846 Erkek: 22 903
AĞUSTOS Kadın: 18 408 Erkek: 22 248
EYLÜL Kadın: 16 214 Erkek: 20 655
EKİM- KASIM- ARALIK - En fazla ölüm Ocak ayında yaşandı... / kaynak: haber7
İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23