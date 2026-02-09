  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’in “çifte cephe” paniğini Yunan basını ifşa etti Türk gücü korkusu 'Derin Galatasaray değil derin kadro!' Utanmazın bir Tweetiyle en az 15 kişi öldü! Cem Küçük o rezil adamı unutturmadı Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler! İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon! 26 şüpheli adliyede Zehir tacirlerine "son 10 gün" darbesi! 24 ilde dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu ve milyonlarca hap ele geçirildi Sağlık turizminde TÜRKİYE mucizesi: ABD'li çiftin "Healthcation" turu dünyayı şaşırttı Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler... Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!" Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor!
Dünya Nobel ödüllü aktiviste İran pençesi! Nergis Muhammedi’ye hapis şoku: "Barış ödülü bile kurtaramadı"
Dünya

Nobel ödüllü aktiviste İran pençesi! Nergis Muhammedi’ye hapis şoku: "Barış ödülü bile kurtaramadı"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nobel ödüllü aktiviste İran pençesi! Nergis Muhammedi’ye hapis şoku: "Barış ödülü bile kurtaramadı"

İran’da kadın hakları ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan 2023 Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist Nergis Muhammedi, yargılandığı son davada ağır bir mahkumiyet kararıyla karşı karşıya kaldı. Meşhed kentinde düzenlenen bir anma töreni sırasında gözaltına alınan Muhammedi hakkında yürütülen soruşturma neticesinde mahkeme; "ulusal güvenliğe karşı işbirliği" ve "devlet aleyhine propaganda" suçlamalarıyla toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Entekhab haber sitesi, Muhammedi’nin avukatı Mustafa Nili'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Avukat Nili, açıklamasında müvekkilinin, Meşhed Devrim Mahkemesi tarafından "Devletin güvenliğine karşı suç için toplanma ve işbirliği" suçlamasıyla 6 yıl hapis, "propaganda faaliyeti" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis ve ek ceza olarak 2 yıl yurt dışına çıkış yasağı ile 2 yıl sürgün cezasına çarptırıldığını duyurdu.

İranlı aktivist Muhammedi, 12 Aralık 2025'te, Meşhed'deki Gadir Camii’nde düzenlenen Hüsrev Alikordi'yi anma töreninde bazı aktivist ve vatandaşlarla birlikte gözaltına alınmıştı.

 

- Nergis Muhammedi aktivist kimliği ile öne çıkıyor

Nergis Muhammedi, İran'da "baskı altındaki kadınlar için verdiği mücadele" dolayısıyla 2023 yılında, Norveç Nobel Komitesi tarafından Nobel Barış Ödülü verilmişti.

İran'da aktivist kimliğiyle öne çıkan Muhammedi, insan haklarıyla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. İran yargısınca "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda" gibi suçlardan mahkum edilen Muhammedi, son olarak 2019'da benzin fiyatlarının artışı nedeniyle ülke çapında patlak veren protestolar sırasında hayatını kaybeden bir göstericinin anma törenine katılmasının ardından Kasım 2021'de cezaevine gönderilmişti.

 

Muhammedi, geçen yılın sonlarında önceki mahkumiyeti kapsamında Evin Cezaevi’nden serbest bırakılmıştı.

Birçok mahkumiyetle karşı karşıya olan Muhammedi, bugüne kadar toplamda 15 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

İran’da reformistlere darbe!
İran’da reformistlere darbe!

Dünya

İran’da reformistlere darbe!

Petrol fiyatlarında Orta Doğu ve ABD-İran diplomasisi etkisiyle düşüş
Petrol fiyatlarında Orta Doğu ve ABD-İran diplomasisi etkisiyle düşüş

Gündem

Petrol fiyatlarında Orta Doğu ve ABD-İran diplomasisi etkisiyle düşüş

Kütahya’da göz kamaştıran güzellik yarışı: Süs tavuğu mezadında fiyatlar havada uçuştu!
Kütahya’da göz kamaştıran güzellik yarışı: Süs tavuğu mezadında fiyatlar havada uçuştu!

Yerel

Kütahya’da göz kamaştıran güzellik yarışı: Süs tavuğu mezadında fiyatlar havada uçuştu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23