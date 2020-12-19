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Yaşam Naci ne demek? Naci ismi ne anlama geliyor?
Yaşam

Naci ne demek? Naci ismi ne anlama geliyor?

Naci kelimesinin anlamı Masumlar Apartmanı'nın da Öğretmen rolü ile ekranlara gelen Naci öğretmen ile merak konusu oldu. Edebiyat öğretmeni olan Naci Öğretmen'in dersinde öğrencilere isimlerinin anlamlarını sorması üzerine Naci öğretmen de kendi isminin anlamını söylemektedir. Peki, Naci ne demek? Naci ismi ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:52:00 -
Naci ne demek? Naci ismi ne anlama geliyor?

 

Naci ne demek? Naci kelime anlamı nedir? Naci nedir?

Naci ne demektir?

Anlamı: (Arapça) (Erkek Adı) - Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.

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