Naci kelimesinin anlamı Masumlar Apartmanı'nın da Öğretmen rolü ile ekranlara gelen Naci öğretmen ile merak konusu oldu. Edebiyat öğretmeni olan Naci Öğretmen'in dersinde öğrencilere isimlerinin anlamlarını sorması üzerine Naci öğretmen de kendi isminin anlamını söylemektedir. Peki, Naci ne demek? Naci ismi ne anlama geliyor?