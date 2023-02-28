Naci Görür'den deprem açıklaması! Böyle uyardı

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yalan yanlış deprem haberlerine inanılmaması konusunda bir ikazda bulundu.

Görür, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuya dair düşüncelerini açıkladı.

"Arkadaşlar, sizinle kısa bir dertleşme yapacağım. Doğu Anadolu ve Ölü Deniz Fayları üzerinde büyük depremler oldu. Çok büyük stres (enerji) açığa çıktı ve önemli bir kısmı da çevredeki faylara transfer edildi. Bu nedenle bölgede büyük bir alanda fayların stres alanlarında değişiklikler meydana geldi ve depremler olmaya başladı." diyen Naci Görür, "Bunların zamanla hem büyüklüklerinin hem de sıklıklarının azalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Naci Görür, tweetinin devamında şunları kaydetti:

"Lütfen çok telaş etmeyin ve fısıltı gazetesi ile yayılan yalan yanlış deprem haberlerine inanmayın. Sevgiyle"

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İşte o tweetler: