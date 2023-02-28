  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de satılan Megan sıfır araç fiyatları şuan indirimli! Fiyat listesini ilan ettiler!

DSÖ Genel Direktörü Hatay'da: Türkiye elinden geleni yapıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afşin'de konuştu: Bugün itibariyle başlıyoruz

Bölge beşik gibi sallanıyor! Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem

Kentsel dönüşümde sıfır çekti... İmamoğlu'nun foyası ortaya çıktı

Deprem bölgelerinde elektrik, su ve doğalgaz ücretsiz mi? Satış bedeli açıklandı: EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu

Üzerinden 4 yıl geçti ama halen ses yok! İmamoğlu'ndan yine aynı terane

28 şubatçı darbecilerle kolkola girdi! AK Parti'yi 28 Şubatçı ilan ettiler

Bunu Bay Kemal'e okutun haberi olsun! CHP'li Başkan yalanını çürüttü

Target kazanç raporunda dikkat çeken, şaşırtan yeni tahmin: Ham petrol stokları 50 milyon varilden fazla
Gündem Naci Görür'den deprem açıklaması! Böyle uyardı
Gündem

Naci Görür'den deprem açıklaması! Böyle uyardı

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yalan yanlış deprem haberlerine inanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 22:30:00 -
Naci Görür'den deprem açıklaması! Böyle uyardı

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yalan yanlış deprem haberlerine inanılmaması konusunda bir ikazda bulundu.

Görür, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuya dair düşüncelerini açıkladı.

"Arkadaşlar, sizinle kısa bir dertleşme yapacağım. Doğu Anadolu ve Ölü Deniz Fayları üzerinde büyük depremler oldu. Çok büyük stres (enerji) açığa çıktı ve önemli bir kısmı da çevredeki faylara transfer edildi. Bu nedenle bölgede büyük bir alanda fayların stres alanlarında değişiklikler meydana geldi ve depremler olmaya başladı." diyen Naci Görür, "Bunların zamanla hem büyüklüklerinin hem de sıklıklarının azalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Naci Görür, tweetinin devamında şunları kaydetti:

"Lütfen çok telaş etmeyin ve fısıltı gazetesi ile yayılan yalan yanlış deprem haberlerine inanmayın. Sevgiyle"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte o tweetler:

Kayseri'de bir deprem daha
Kayseri'de bir deprem daha

Aktüel

Kayseri'de bir deprem daha

İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Deprem yerin 10 kilometre altında
İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Deprem yerin 10 kilometre altında

Dünya

İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Deprem yerin 10 kilometre altında

Kayseri'deki deprem anları kamerada
Kayseri'deki deprem anları kamerada

Aktüel

Kayseri'deki deprem anları kamerada

Kayseri'de vatandaşların depremden kaçma anı kamerlarda!
Kayseri'de vatandaşların depremden kaçma anı kamerlarda!

Gündem

Kayseri'de vatandaşların depremden kaçma anı kamerlarda!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23