Naci Görür'den bu sefer rahatlatan açıklama geldi

Elazığ’ın Sivrice ilçesi ve çevresinde hissedilen saat 17.17 itibarıyla 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, tıpkı Aralık ayının sonunda gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki deprem gibi, bu depremin de Ocak 2020’de gerçekleşen şiddetli Elazığ depreminin artçı halkası olduğu görüşünü paylaştı.

Görür, “Daha önce dediğim gibi 2020 depremi temizlik hareketine devam ediyor. Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz” dedi.

“Kırılmamış yerler kırılıyor”

Aralık ayında Elazığ’da yaşanan 5.3 şiddetindeki deprem için Görür, şu ifadeleri kullanmıştı; Bu konuda bazı meslektaşlarım da zaman zaman yanılıyor. Bu deprem o fay üzerinde değil şu fay üzerinde deniliyor. Doğu Anadolu Fayı yeryüzünde tek bir çizgisel kırık (fay) değil, birçok paralel/yarı paralel kırıktan oluşur.



Bu kırık bölgesine ‘zon' deriz. Fay zonları bazen kilometrelerce genişlikte olur. Zon içindeki faylar arzın derinliklerine doğru ana fay düzlemiyle birleşirler. Tıpkı bir ağaç gibi. Ağacın çok dalı vardır ama hepsi tek bir gövdeye bağlıdır.

Elazığ GD'daki DAF'da öyledir. Elazığ'da olan 4,1 büyüklükteki bir depremden sonra aynı bölgede bugün de 5,3 büyüklükte bir deprem oldu. Kanaatime göre, bu depremler muhtemelen Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları. Bu yörede DAF zonunda kırılmamış irili ufaklı yerler kırılıp rahatlıyorlar.