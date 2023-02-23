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Gündem Naci Görür'den açıklama: Depremde yıkılmamak için...
Gündem

Naci Görür'den açıklama: Depremde yıkılmamak için...

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Artık bu ülkede fay tartışmayacağım. Deprem mekanizması 13 milyon sene önce başladı. Daha milyonlarca sene devam edecek. Halkı jeolog yapmaya da panik yaratmaya da gerek yok. Gerçek olarak algılayıp siyasetiyle, yöneticisiyle artık zaman kaybı olan fay tartışmalarını bir kenara bırakıp depremde yıkılmamak için, canlarımızı yitirmemek için bütün enerjimizi dirençli kentlere vermeliyiz. ABD'nin Kaliforniya eyaleti ile Japonya, İtalya gibi ülkeler bunu başardı. Oralarda da depremler oluyor. 5-10 kişi ölüyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 22:16:00 -
Naci Görür'den açıklama: Depremde yıkılmamak için...

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "fay tartışmaları" yerine şehirleri depreme dirençli hale getirecek çalışmalara odaklanılması gerektiğini belirtti.

Fay konusuna odaklanan tartışmaları gereksiz bulduğunu belirten Görür, "Artık bu ülkede fay tartışmayacağım. Deprem mekanizması 13 milyon sene önce başladı. Daha milyonlarca sene devam edecek. Halkı jeolog yapmaya da panik yaratmaya da gerek yok. Gerçek olarak algılayıp siyasetiyle, yöneticisiyle artık zaman kaybı olan fay tartışmalarını bir kenara bırakıp depremde yıkılmamak için, canlarımızı yitirmemek için bütün enerjimizi dirençli kentlere vermeliyiz. ABD'nin Kaliforniya eyaleti ile Japonya, İtalya gibi ülkeler bunu başardı. Oralarda da depremler oluyor. 5-10 kişi ölüyor." dedi.

Görür, dirençsiz yapı stokunun araştırılması gerektiğini belirterek "Ya güçlendireceksiniz ya da yıkacak, kentsel dönüşüme sokacaksınız." dedi.

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