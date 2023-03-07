Naci Görür'den 5 ile deprem uyarısı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Kayseri ve Sivas'ta meydana gelen depremlerin ardından biri değerlendirmede bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin fay parçalarında kırılmalara neden olduğunu belirten Görür, "Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir." dedi.

Kahramanmaraş'ta bugün saat 12.40'ta meydana gelen 4.5'lik depremin ardından Kayseri'de saat 14.47 ile 14.53 arasında büyükleri 4.7 ve 4.3 arasında değişen 3 sarsıntı meydana geldi. Saat 17.18'i gösterdiğinde ise bu kez Sivas Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.5'le sallandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili değerlendirme yaptı.

"Geçmişte büyük depremler üretti"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Görür, deprem beklenebilecek bölgeleri paylaştı. Görür, paylaşımında şunları söyledi:

"Saraycık-İncesu/Kayseri'de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon KAF'dan ayrılıp Mersin'e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835'de depremlerin şiddeti yer yer VIII olmuştur. 1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835'de 1000'den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur.

"5 ilde depremler beklenebilir"

Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Yoksa 'büyük deprem olacak, şu zamanda olacak' vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır. Saygıyla"