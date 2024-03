Naci Görür o bölgeyi sabah uyardı gece deprem oldu!

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde peş peşe depremler yaşanıyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre son deprem Antalya'da meydana geldi. Naci Görür, dün sabah saatlerinde Antalya için deprem uyarısında bulunmuştu.

6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye diken üstünde uzmanlar üst üste uyarılarda bulunuyor. Neredeyse her dakika bir sarsıntı kaydediliyor. Uzmanlar Marmara Bölgesi'ne dikkat çekiyor. Marmara ve İstanbul'da beklenen büyük depremin Türkiye'yi kilitleyebileceği belirtiliyor.

Dün sabah saatlerinde Prof. Dr. Naci Görür, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anttalks' etkinliği kapsamında AKM'de 'Deprem Dirençli Antalya' adlı söyleşiye katıldı. Prof. Dr. Görür, 13,6 milyon sene önce Türkiye'nin levha hareketlerinin, bugünün hareketlerini yapacak şekilde oluştuğunu ve ülkedeki büyük fayların deprem ürettiğini söyledi. Türkiye'nin depremlerden kurtulamayacağını ve depremlerin sona ermeyeceğine dikkati çeken Prof. Dr. Görür, deprem dirençli yerleşim alanlarının oluşturulmasının önemini vurguladı. Prof. Dr. Görür, "Her depremde 80-90 bin insanı bir gecede toprağa veremeyiz. Bu bize yakışmıyor. Türkiye'de herhangi bir yerde, sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir. Bu depremler de büyük afetlere neden oluyor. Can mal kaybımız fazla oluyor. Türkiye'de 5'in üzerinde depremler ölüme neden oluyor. Bizim bunu halletmemiz lazım. Bunu anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yakın zamanda Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem olduğunu ve 132 kişinin tesadüfen öldüğünü anlatan Prof. Dr. Görür, benzer depremin Türkiye'de olması halinde on binlerce kişinin ölebileceğinden bahsetti.

Antalya'yı tehdit eden fay sistemleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Görür, şunları söyledi:

"Akşehir zonu, Isparta-Burdur zonu ile Göller Yöresi'nin bulunduğu yerler düşey atımlı fayların olduğu bölge. Antalya Körfez doğu, batı ve kuzeyden aktif faylarla çevrili. Antalya fay zonlarına 100 kilometreden uzakta değil, 50-60 kilometre uzakta. Bu fay kuşaklarında olacak depremler, Antalya'yı önemli etkiler. Doğrultu atımlı faylarda 100 kilometrelik çap içerisindeki yöreler depremden etkilenir. Antalya'nın güneyinde Akdeniz içerisinde Kıbrıs, Girit bölgesinde Helen yayı dediğimiz dalma batma zonu var. Üç büyük tektonik hat Antalya'yı tehdit etmekte. Güneyden dalma batma zonu büyük deprem üretebilir. Girit yakınlarında 8 büyüklüğünün üzerinde deprem üretmiş, her an 7'nin üzerinde deprem üretebilir. Bu tehlike denizden gelir. Antalya'yı tehdit eden fay söz konusu. Akşehir ve Fethiye Burdur zonu deprem ürettiği zaman Antalya ciddi şekilde etkilenebilir."

AFAD AÇIKLADI; ANTALYA'DA DEPREMİ

Görür'ün açıklamasından saatler sonra Antalya'da deprem oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre, 22.27'de meydana gelen depremin derinliği ise 20.04 km olarak belirtildi.

Deprem hafif şekilde hissedildi.

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi