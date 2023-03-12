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Gündem Naci Görür, depremin vurduğu bölgeyi uyardı
Gündem

Naci Görür, depremin vurduğu bölgeyi uyardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı hasarın ardından bölgede yeniden konut yapımı çalışmaları başladı. Ancak deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarıyor: "Bölgenin tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisi altında olduğunu unutmayın. Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir." Görür, bölgede özel mimari planlara ve inovatif inşaat teknolojilerine ihtiyaç olduğunu da vurguluyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 20:12:00 -
Naci Görür, depremin vurduğu bölgeyi uyardı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu şehirlerde yeni yapılaşma çalışmalarına karşı uyarılarda bulundu. Prof. Görür, bölgenin tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisinde olduğunu vurgulayarak, "Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara yol açtı. Depremlerin ardından bölgede yeniden konut yapımı için çalışmalara başlanıldı.

Yapılaşma uyarısında bulundu

Yeniden yapılaşma çalışmalarına karşı, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar geldi. Bölgenin tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisi altında olduğunu vurgulayan Naci Görür, Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

"Bölge aktif fayların etkisi altında"

Görür, paylaşımlarında şu uyarılara yer verdi: "Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7'den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu.
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"Bölge toparlanıyor"

Şimdi bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro. Bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir.

"Binalar hafif olmalı"

Bu bölgenin ihya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına ve özgün yeni teknolojilere önem verilmelidir. Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir.

"Burası herhangi bir bölge değil"

Bu bölgede alışılagelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz. Özel mimari planlara, inovatif inşaat teknolojilerine ve izolatörler de dahil deprem etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyaç vardır.Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir."

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