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Gündem Naci Görür açık açık uyardı: Deprem bekliyoruz, endişelendik
Gündem

Naci Görür açık açık uyardı: Deprem bekliyoruz, endişelendik

Yeniakit Publisher
2024-09-17 17:06:00 -
Naci Görür açık açık uyardı: Deprem bekliyoruz, endişelendik

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür en kalabalık şehirlerimizde 7 tanesi için uyarılarda bulundu.

 

Maalesef ülkemizin farklı farklı şehirlerinde yine farklı farklı fay hatları bulunuyor. Hatay, Kahramanmaraş bölgesi için uyaran Naci Görür, Tunceli için Bingöl Karlıova için de uyarılarını sıralamıştı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Adana şehrinde stres birikmesi olduğunu vurguladı!

PROF. DR. NACİ GÖRÜR ADANA'YI İŞARET ETTİ! 'ENERJİ TRANSFERİ VAR'

"Adana havzası, Doğu Anadolu fayının doğrudan doğruya devam ettiği bir hat. Kahramanmaraş'tan sonra Adana havzasına doğru giden bir hat var. Transfer edilen enerjilerin Adana'da ortaya çıkması maalesef söz konusu. Bu enerji transferi hareketleri depreme neden olabilir.

"ADIYAMAN VE HAKKARİ ARASI DA TEHLİKELİ"

Tunceli Pülümür çevresini de uyarıyorum. Dün de Pülümür'de küçük bir deprem meydana geldi. Arap levhası depremler nedeniyle savruldu. Adıyaman'dan Hakkari'ye kadar deprem riski var. Orada bindirme zonu var, stres biriktirdi orası. Nitekim Adıyaman ve Hakkari arasında da depremlerin olması beklediğimiz bir konu."

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