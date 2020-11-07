Naci Ağbal kimdir nerelidir? Naci Ağbal Merkez Bankası başkanı oldu!

Resmi Gazete atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararıyla, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Peki Naci Ağbal kimdir, nerelidir?

Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal 1968’de Bayburt’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Naci Ağbal, yüksek lisans eğitimini ise İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı’nda gerçekleştirdi.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Naci Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında da Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlendi.

Naci Ağbal hangi görevlerde bulundu?

Naci Ağbal, 2004-2006 yılında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006’da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2008-2015 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevinde bulundu.

Naci Ağbal hangi dönemde Maliye Bakanı oldu?

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM’ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt’tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babası.