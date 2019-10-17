Naci Ağbal, 2020 büyüme hedefini açıkladı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: 2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir. 2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefimizle uyumlu yüzde 8.5 enflasyon hedefimizle uyumlu bir bütçe politikası uygulayacağız. 2020 yılı bütçesinin en önemli hedeflerinden bir tanesi enflasyonla mücadele olacak. Ayrıntılar gelecek...

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