Naci Ağbal, 2020 büyüme hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir." açıklamasında bulundu.17 Ekim 2019 Perşembe 10:28
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: 2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir. 2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefimizle uyumlu yüzde 8.5 enflasyon hedefimizle uyumlu bir bütçe politikası uygulayacağız. 2020 yılı bütçesinin en önemli hedeflerinden bir tanesi enflasyonla mücadele olacak.
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