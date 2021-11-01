Nabız kaç olmalı? Nabız değeri kaçtır, nabız nasıl ölçülür?

Nabız, kalbin her atışıyla birlikte pompaladığı kanın damarlar üzerinde oluşturduğu basınçtır. Halk arasında kalp atışı diye bilinen nabız, cinsiyet, fiziki yapı, vücut sıcaklığı, fizyolojik değişiklik gibi birçok etkene bağlı olarak değişiklik arz etmektedir. Kalp canlılar için hayati öneme sahip bir organdır. Nabız kalbin düzenli çalışıp çalışmadığı bilgisi ve bazı sağlık sorunlarınız hakkında bilgi verir. Nabız, kalbin bir dakika içinde kaç kez kasıldığının farklı tekniklerle duyumsanmasıdır.

Normal nabız kaç olmalı?

Yetişkin ve sağlıklı insanlarda kalp atış hızı dakikada 60-100 aralığında olması normaldir. Uzun zamandır sporla ilgilenen kişilerde nabız 45-60 seviyelerine kadar düşer. Dinlenme esnasında, kalp atış hızınız ne kadar düşük ise o kadar iyidir.

Nabız atışı yaşa göre kaç olmalı?

Kalbiniz dakikada 50-70 arasında atıyorsa çok iyi, 70-85 arasında atıyorsa normal nabız, 85 ve üzeri atıyorsa yüksek nabız olduğu söylenebilir. Yenidoğanlarda nabız alt değeri 70, üst değeri 190 ve ortalama 125 olmalıdır.

1-11 aylık bebeklerde nabız alt değeri 80, üst değeri 160 ve ortalama 120 olmalıdır.

12 ay-2 yaş aralığında nabız alt değeri 80, üst değeri 130 ve ortalama 110 olmalıdır.

2-4 yaş aralığında nabız alt değeri 80, üst değeri 120 ve ortalama 100 olmalıdır.

4-6 yaş aralığında nabız alt değeri 75, üst değeri 115 ve ortalama100 olmalıdır.

6-8 yaş aralığında nabız alt değeri 70, üst değeri 110 ve ortalama 90 olmalıdır.

8-10 yaş aralığında nabız alt değeri 70, üst değeri 110 ve ortalama 90 olmalıdır.

10-12 yaş( kız) aralığında nabız alt değeri 70, üst değeri 110 ve ortalama 90 olmalıdır.

10-12 yaş (erkek) aralığında nabız alt değeri 65, üst değeri 105 ve ortalama 85 olmalıdır.

12-14 yaş (kız) aralığında nabız alt değeri 65, üst değeri 105 ve ortalama 85 olmalıdır.

12-14 yaş (erkek) aralığında nabız alt değeri 60, üst değeri 100 ve ortalama 80 olmalıdır.

14-16 yaş (kız) aralığında nabız alt değeri 60, üst değeri 100 ve ortalama 80 olmalıdır.

14-16 yaş (erkek) aralığında nabız alt değeri 55, üst değeri 95 ve ortalama 75 olmalıdır.

16-18 yaş (kız) aralığında nabız alt değeri 55, üst değeri 95 ve ortalama 75 olmalıdır.

16-18 yaş (erkek) aralığında nabız alt değeri 50, üst değeri 90 ve ortalama 70 olmalıdır.

18 yaş ve üzeri aralığında nabız alt değeri 60, üst değeri 100 ve ortalama 80 olmalıdır.

Nabız nasıl ölçülür?

Kalbin bir dakikada kaç kez attığını ölçebilmeniz için boyun bölgende gırtlağın her iki tarafında bulunan arter yani atardamarın birine elinizin üç parmağıyla bastırın. Atımları hissettiğiniz zaman önünüzde bulunan saat ya da telefonunuzdan ayarlayacağınız kronometreyi hazırlayın ve 60 saniye boyunca kalbinizin kaç kez attığını sayın. Bu o anda nabzınızın kaç olduğu bilgisine ulaşmanızı sağlayacaktır. Eğer aldığınız sonuç dakikada 60-80 atım ise ideal nabız değerlerine sahipsiniz demektir.