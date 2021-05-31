n11’de araç alım satımı nasıl yapılır? Garaj11’de araba satışı nasıl yapılır?

n11.com’un e-ticaretteki tecrübesi ve güvencesi ile Doğuş Holding’in otomotiv alanındaki bilgi birikiminin birleştirildiği garaj11, araç alım satımını kolaylaştırıyor. n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, araç sahibi olmak, aracını değiştirmek veya aracını hemen satmak isteyenlerin yeni adresi garaj11 oluyor.

Garaj11’de araba satışı nasıl yapılır?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında kurulan n11.com İkinci El Satış Direktörü Kenan Bilirgen, garaj11 projesine ilişkin şunları kaydetti: 'E-ticaretin bu denli büyüdüğü ve dijitalleşmenin her geçen gün arttığı günümüzde, artık tüketiciler yaptıkları tüm alışverişlerde uçtan uça kurulmuş bir deneyim yaşamak istiyor. Biz de e-ticaretin sunduğu zahmetsiz ve güvenli alışveriş deneyimini otomotiv sektör dinamikleriyle birleştirerek garaj11’i hayata geçirdik. Projeyi hayata geçirirken öncelikli hedefimiz, tüketicilerin e-ticaretten sanki bir cep telefonu alır gibi otomobil alabilmesi yönündeydi ve bu doğrultuda karşılaşılabilecek tüm sorunları ortadan kaldıran, güven ve kolaylık vaadimizi destekleyen yeni hizmet ve çözümler geliştirdik. Platform çok kısa bir süre içinde organik olarak aylık 1 milyonun üzerinde trafik almaya başladı. Pazarda henüz yeni bir model sunmamıza rağmen birkaç ay gibi kısa bir süre içinde yüzlerce araç satışı gerçekleştirdik. Garaj11 müşterileri, hayalini kurdukları otomobili akıllı filtreleme özelliği ile saniyeler içerisinde görüntüleyip, daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bilgiye ulaşabiliyor. garaj11’de tüm araçlar bağımsız TÜV SÜD D-Expert’in ekspertiz raporu ve şase üzerinden tramer sorgulaması aracılığıyla listeleniyor."