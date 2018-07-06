n11.com’da 5 yılda 7,8 milyarlık ticaret
Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group’un ortaklığında kurulan ve Nisan 2013’te tüketicilerle buluşan Doğuş Planet’in e-ticaret platformu n11.com, 5 yılda 100 bini aşkın kayıtlı mağaza, 13 milyon üye, açıldığı günden bu yana satılan 81,2 milyon ürün ve 2,6 milyar toplam ziyaret sayısına ulaşarak 5 yılda 7,8 milyar lira ticaret hacmine ulaştı.06 Temmuz 2018 Cuma 11:29
Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, Türkiye’nin 2023 hedeflerinde dijital ekonominin önemli bir yeri olduğunu belirtti. Adato, bu dönemde n11.com’un hızlı büyümesini sürdürerek KOBİ’lerdeki dijital dönüşüm ve ekonomiye katkılarını devam ettireceğini kaydetti.
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