n11.com’da 5 yılda 7,8 milyarlık ticaret

Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, Türkiye’nin 2023 hedeflerinde dijital ekonominin önemli bir yeri olduğunu belirtti. Adato, bu dönemde n11.com’un hızlı büyümesini sürdürerek KOBİ’lerdeki dijital dönüşüm ve ekonomiye katkılarını devam ettireceğini kaydetti.