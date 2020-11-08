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Spor N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.
Spor

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:28:05 -
N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.
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