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Spor N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı Kipyogei kazandı
Spor

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı Kipyogei kazandı

Diana Chemtai Kipyogei'nin birinci olduğu maratonu Etiyopyalı sporcular Hiwot Gebrekidan ikinci, Tigist Memuye üçüncü tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:02:22 -
N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı Kipyogei kazandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl tarihte ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan yarış, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı.

Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyreden atletler, Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçti. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağından "U dönüşü" yaparak yeniden köprüye yöneldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçen atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip etti. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da sona erdi.

Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei, 42 kilometre 195 metrelik parkuru 2.22.06'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Maratonda ikinciliği 2.24.30'luk derecesiyle Etiyopyalı Hiwot Gebrekidan alırken, 2.37.52 koşan Etiyopyalı Tigist Memuye de üçüncü oldu.

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