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Seçim 2019 Sayfası

MYP Lideri Yılmaz’dan faizsiz Türkiye vaadi

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Müsaade etsin ben bu belayı çözerim.

09 Nisan 2019 Salı 13:08
MYP Lideri Yılmaz’dan faizsiz Türkiye vaadi

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Müsaade etsin ben bu belayı çözerim. 85 milyon insanımıza üzülüyorum" dedi.


MYP Lideri Yılmaz, yaptığı açıklamayla Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendirdi. Faizsiz bir Türkiye’nin mümkün olduğun söyleyen Yılmaz, "Yaptığım teklif reel ekonomik tekliftir. Faizsiz bir Türkiye mümkündür. Sorun siyaset ve siyasi bedele bağlı faizdir. Ödenen ekonomik bir faiz değildir. Bu bütçe ile olmaz. 160 milyar dolar bütçe 85 milyon nüfuslu bu ülke için fakirlik göstergesidir. Türkiye 2020 de en az 300 milyar dolar üzerinde bir bütçeye ulaşmalıdır. Müsaade etsin ben bu belayı çözerim. 85 milyon insanımıza üzülüyorum" diye konuştu.


Devletin yeni Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile gelir sağlaması gerektiğini savunan Yılmaz, "Kamu mallarını satmaktan vazgeçmelidir. Yeni KİT’ler açılarak Devlete gelir getirecek kapılar oluşturulmalıdır. Satılanlara çok ama çok yazık olmuştur. Türkiye 80 yıllık bu milletin vergilerini üç beş kişiye devretmiştir. Şimdi ise tek geliri vergi olan onu da fakirden alan bir devlet inşa edildi" şeklinde konuştu.


Türkiye’nin kaderinin faiz ve dolara bağlı olduğunu söyleyen Yılmaz şöyle konuştu:


"Dolar yükselmeye devam ederse faizler düşmezse bu milletin 4.5 yıl dayanma gibi bir tahammülü olur mu orası çok ama çok şüpheli. O nedenle ’nasıl olsa 4.5 yıl iş başındayım’ değil derhal kronik bir sıkıntı olan ekonomik durgunluğun ve iflasların önüne geçecek tedbirlerin alınması gerekir. Yerel seçimler bitmiştir. Şimdi eğer 3 ay içinde ekonomik gidişat tersine dönüp iyileşme sağlanmazsa halk 4.5 yılı sorgulamaya başlar. Eğer tam tersi olur faizler artmaya devam eder dolar yükselirse 4.5 yıl 4.5 aya da inebilir. Demokrasilerde seçim resmi sürelerde değilhalkın memnuniyettalebine göre şekillenir esas olan bunun akılda tutulmasıdır"

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 13:08
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