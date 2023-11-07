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Aktüel Mynet Medya satıldı! Anlaşma sağlandı, imza attılar! İşte yeni sahibi
Aktüel

Mynet Medya satıldı! Anlaşma sağlandı, imza attılar! İşte yeni sahibi

Yeniakit Publisher
2023-11-07 21:10:00 - 2023-11-07 21:36:07
Mynet Medya satıldı! Anlaşma sağlandı, imza attılar! İşte yeni sahibi

Mynet Medya ve Mynet'in web oyunları kısmı yeni sahibi belirlendi: İstanbul Portföy tarafından kurulan ve çatısı altında birçok önemli medya, spor, eğlence kuruluşunu barındıran Mediazone tarafından satın alındı. Gerçekleşen satın alma anlaşmasının ayrıntıları, ve işte yeni sahipleri

Mynet Medya ve Mynet'in web oyunları kısmı, İstanbul Portföy tarafından kurulan ve çatısı altında birçok önemli medya, spor, eğlence kuruluşunu barındıran Mediazone tarafından satın alındı.

Türkiye'de faaliyet gösteren internet sitesi Mynet Medya ve Mynet'in web oyunları kısmı, İstanbul Portföy tarafından kurulan ve çatısı altında birçok önemli medya, spor, eğlence kuruluşunu barındıran Mediazone tarafından satın alındı.

Mynet ve Mediazone arasında gerçekleşen satın alma anlaşmasının finansal detayları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Mediazone'un geçtiğimiz dönemlerde Maçkolik'in çoğunluk hissesini ve Onedio'nun tamamını satın alınmıştı.

Mediazone tarafından aktarılan bilgilere göre 45 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Mynet Medya'yı ve Web oyunları kısmını bünyesine katan şirket, bu büyük birleşmeyle dijital medya alanına yenilik ve değer katmayı hedefliyor.

Gerçekleşen satın alma ile birlikte Mynet, Onedio ve Maçkolik gibi önemli platformlar tek bir çatı altında toplanmış oldu.
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Mynet'in mobil ve Facebook oyunlarının sahibi konumunda yer alan Mynet Games ile eğitim altyapısını sağlayan LMS ve Eğitim SaaS şirketi Vidobu satın almanın dışında tutuldu ve Emre Kurttepeli'nin sahipliğinde kaldı. Mynet Games şirketi yoluna Vuvy ismi ile devam edecek.

Mynet satın alması ile ilgili açıklamalarda bulunan Mediazone CEO'su Kaan Kayabalı, dijital medya ve reklam teknolojileri alanında stratejik satın almalara devam edeceklerini, amaçlarının Türkiye'nin ve bölgenin en büyük dijital medya operasyonunu kurarak, hem operasyonel verimliliği arttırmak hem de reklamverenlere daha iyi hizmet vermek olduğunu belirtti.

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