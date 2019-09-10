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MYK emlak danışmanı belgeleri artık çift dilde

Emlak işletmelerinde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik belgeleri de artık çift dilde veriliyor.

10 Eylül 2019 Salı 11:41
MYK emlak danışmanı belgeleri artık çift dilde

Emlak işletmelerinde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik belgeleri de artık çift dilde veriliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi Sorumlusu Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Özellikle yabancılara satış yapan firmalardaki danışmanlar belgelerdeki çift dil desteği ile mesleklerindeki yeterliliklerini daha kolay ispat edebilecekler" dedi.



Emlak işletmelerinde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik belgeleri de artık çift dilde veriliyor. MYK mesleki yeterlilik belgelerinin uluslararası tanınırlığı ve geçerliliğini artırma çalışmaları kapsamında yürütülen AR-GE çalışmaları sonucunda belgelerin çift dilli olarak Türkçe-yabancı dil şeklinde düzenlenebilmesine başlandı.


Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi Sorumlusu Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Özellikle yabancılara satış yapan firmalardaki danışmanlar belgelerdeki çift dil desteği ile mesleklerindeki yeterliliklerini daha kolay ispat edebilecekler. Artık tüm belgeler Türkçe-İngilizce olarak basılmaya başlandı. Yakın zamanda yapılacak çeviriler ile Türkçe-Arapça, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça gibi diğer dillerde de MYK mesleki yeterlilik belgesi düzenlenebilir hale gelecek" dedi.



Bilgi, beceri ve yetkinlik ispatı


MYK mesleki yeterlilik belgelerinin bireylerin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu gösteren belgeler olduğunu belirten Özelmacıklı, "Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği gereğince, taşınmaz ticaretine konu hizmetlerde bulunan kişiler için muafiyetler dışında MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu başladı. Buna göre işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin de sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu" şeklinde konuştu.



Belgelerdeki karşılıklar belirlendi


Mesleki yeterlilik belgelerindeki İngilizce karşılıkları hakkında da açıklamalar yapan Özelmacıklı, "Örneğin sorumlu emlak danışmanı, ’supervisor real estate consultant’ olarak tanımlanıyor. Emlak danışmanı ise ’real estate consultant’ olarak karşılık buluyor. Aslında bu karşılıkların mesleki yeterlilik belgelerinde yer alması ile ayrıca tercüme ihtiyacı da ortadan kalkmış oldu. Ayrıca; MYK tarafından yetkilendirilen şirketimiz, yetki kapsamındaki 17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) (Rev. No:00) ve 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) (Rev. No:00) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam etmektedir" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:41
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