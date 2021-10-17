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Dünya Myanmarlı darbeci generali sildiler
Dünya

Myanmarlı darbeci generali sildiler

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Myanmar’da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing’la ilgili kritik bir karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:00:00 -
Myanmarlı darbeci generali sildiler

ASEAN zirvesine katılıp katılmayacağı konusunda kriz çıkan Hlaing, davetliler listesinden çıkarıldı. Kararın gerekçesi olarak ordu yönetiminin ülkedeki karışıklıkları sona erdirmek için yeterli çabayı ortaya koyamaması gösterildi. 26-28 Ekim tarihleri arasında Brunei’de düzenlenecek zirveye Myanmar’dan sivil bir yetkilinin davet edileceği belirtildi. Myanmar ordusu, 2020’deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.

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