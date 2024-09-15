Myanmar’ı Yagi Tayfunu vurdu

Asya’da birçok ülkede can kayıplarına ve büyük hasara yol açan Yagi Tayfunu, Myanmar’ın orta bölgesinindeki Kayah, Kayin, Mandalay, Mon ve Shan eyaletlerinde de felakete yol açtı. Ülkeyi yöneten cuntanın Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun yaptığı açıklamada, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 113’e yükseldiğini, kayıp sayısının ise 64 olduğunu bildirdi. Ülkede 320 binden fazla kişi geçici barınaklara yerleştirilirken, 66 bin ev ile 375 okul ve 1 manastır yıkıldı. Yol ve diğer altyapılar sular altında kaldı.

ABD destekli yayın kuruluşu Radio Free Asia ise, Myanmar’da en az 160 kişinin öldüğünü aktarırken, iktidardaki cuntaya yakın sosyal medya hesapları sadece Mandalay bölgesinde 230 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Kaynak: AA