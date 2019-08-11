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Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 51'e yükseldi

11 Ağustos 2019 Pazar 18:00
Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 51'e yükseldi

ANKARA (AA) - Myanmar'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı.

Kyodo'nun haberine göre, Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Thaton kentine bağlı Thanphyu-gone köyünde cuma günü meydana gelen heyelanda, toprak altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Enkazdan cuma gününden bu yana 51 cesedin çıkarıldığı, 42 kişinin yaralı kurtulduğu ifade edildi.

Yaralılar, Thaton'daki hastanede tedavi görüyor.

- 12 bin kişi evlerinden tahliye oldu

Günlerdir süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan köydeki manastır, 25 ev, 4 kamyon ve bir otomobili yutmuştu.

Myanmar'ın güneyinde Bengal Körfezi'nde etkili olan tropik fırtınanın getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle son dört günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Son haftalardaki etkili yağışlar sebebiyle ülke genelinde 89 bin kişi, geçici barınaklara ya da kamu binalarına sığınmak zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:00
  1. Myanmar
  2. toprak kayması

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