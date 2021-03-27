  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Myanmar'da şiddetli çatışma! 10 asker hayatını kaybetti
Dünya

Myanmar'da şiddetli çatışma! 10 asker hayatını kaybetti

Myanmar'da askeri darbeye karşı protestocuların yanında yer alan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU) ile Myanmar ordusu arasında yaşanan çatışmada ordu mensubu 10 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 19:57:00 -
Myanmar'da şiddetli çatışma! 10 asker hayatını kaybetti

Ülkenin Tayland sınırındaki Hpapun bölgesinde bugün yaşanan çatışmaya ilişkin basına bilgi veren KNU sözcüsü Padoh Man Man, bölgedeki bir ordu üssünü baskınla ele geçirdiklerini belirterek, "Çatışmalar sonucu 10 askeri öldürdük, 8 askeri de rehin aldık." dedi.

Çatışmaların ardından Myanmar ordusunun, Hpapun bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda sivil kayıplar yaşandığını belirten KNU sözcüleri, can kayıplarına ilişkin detay vermedi.

1949'dan bu yana bağımsızlık için Myanmar ordusuyla savaşan KNU, 2015'te imzalanan Ulusal Ateşkes Anlaşması kapsamında Myanmar ordusuyla barış görüşmelerine başlamıştı.

1 Şubat askeri darbesinin ardından KNU darbeye karşı çıkarak protestocuların yanında yer alacaklarını açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...
Gündem

Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çeki..
Her şey birkaç saat içinde yaşandı! Lüks aracın fiyatını görenler telefona sarıldı
Yaşam

Her şey birkaç saat içinde yaşandı! Lüks aracın fiyatını görenler telefona sarıldı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir galerinin araç ilanını 'Biz alacağız arabayı siteden kaldırın' di..
İtalyan diplomattan çarpıcı Türkiye açıklaması: Hepimiz anlaşma yapmalıyız
Gündem

İtalyan diplomattan çarpıcı Türkiye açıklaması: Hepimiz anlaşma yapmalıyız

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hakkında değerlendirmelerde bulunan İtalyan diplomat Benedetto Della Vedova, "Hepimiz Türkiye ile anlaşma ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay