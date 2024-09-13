  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Myanmar'da sel: Ölü sayısı 33'e yükseldi!
Dünya

Myanmar'da sel: Ölü sayısı 33'e yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 18:44:00 -
Myanmar'da sel: Ölü sayısı 33'e yükseldi!

Myanmar'da seller 33 kişinin ölümüne, 230 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Myanmar'da seller 33 kişinin ölümüne, 230 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Myanmar'da fırtınanın yol açtığı sellerde son günlerde 33 kişi öldü, 230 binden fazla kişi yerinden edildi.

Ülke medyasına göre Nay Pyi Taw da dahil olmak üzere ülke genelindeki 34 bölgenin selden etkilendiği, 59 bin 413 haneden 236 bin 649 kişinin yerinden olduğu belirtildi.

Selden etkilenenler için toplam 187 adet sel sığınağının oluşturulduğu belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23