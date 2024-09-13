Myanmar'da sel: Ölü sayısı 33'e yükseldi!
Myanmar'da seller 33 kişinin ölümüne, 230 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden oldu.
Myanmar'da seller 33 kişinin ölümüne, 230 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden oldu.
Myanmar'da fırtınanın yol açtığı sellerde son günlerde 33 kişi öldü, 230 binden fazla kişi yerinden edildi.
Ülke medyasına göre Nay Pyi Taw da dahil olmak üzere ülke genelindeki 34 bölgenin selden etkilendiği, 59 bin 413 haneden 236 bin 649 kişinin yerinden olduğu belirtildi.
Selden etkilenenler için toplam 187 adet sel sığınağının oluşturulduğu belirtildi.