Myanmar'da devrik lider Suu Çii tutulduğu gizli yerden hapishaneye taşındı

Suu Çii'nin devam eden davalarının, cezaevi yerleşkesinde inşa edilen yeni bir tesiste yapılacağı kaydedildi.

Ordunun seçilmiş hükümeti devirdiği 1 Şubat 2021'de tutuklanan Suu Çii, başlangıçta başkentteki ikametgahında tutuldu.

Daha sonra en az bir kez başka yere taşındığı düşünülen Suu Çii, yaklaşık bir yıl başkentte askeri bir üs olduğu varsayılan ancak açıklanmayan gizli bir yerde tutuldu.

Devrik lider, dün ise tutulduğu gizli yerden Nepido'daki bir hapishaneye taşındı.

Devrik lider Suu Çii, hakkında her biri için 15 yıla kadar hapis cezası istenen 11 yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Suu Çii ayrıca devlet sırlarını ihlal etmekle suçlanıyor.

77 yaşındaki Suu Çii, şimdiye kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.