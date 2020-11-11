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Aktüel Myanmar'da ana muhalefet partisinden seçim sonuçlarına itiraz
Aktüel

Myanmar'da ana muhalefet partisinden seçim sonuçlarına itiraz

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:56:31 -
Myanmar'da ana muhalefet partisinden seçim sonuçlarına itiraz

YANGON (AA) - Myanmar'da ana muhalefette ordunun desteklediği Dayanışma ve Kalkınma Birliği Partisi (USDP), 8 Kasım'da yapılan genel seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı.

USDP Sözcüsü Nandar Hla Myint, düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) oy sayımı devam ederken seçimleri kazandığını iddia etmesine ilişkin seçim sürecinin adil olmadığını belirterek sonuçlara itiraz ettiklerini bildirdi.

Seçimlerde usulsüzlüklerin bulunduğunu öne süren Nandar Hla Myint, konuyu Seçim Komisyonuna götüreceklerini söyledi.

İktidardaki NLD'nin Sözcüsü Aung Shin, eğer seçimde usulsüzlük yapıldığını kanıtlayabilirse, USDP'nin başka bir seçim yapılması talebinde bulunabileceğini belirtti.

NLD Sözcüsü Aung Shin, dün yaptığı açıklamada, seçimi kazandıklarını iddia ederek, adaylardan aldıkları seçim sonucu bilgilerine göre, ulusal parlamentodaki 642 sandalyenin 322 ila 377'sini kazanacaklarını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

- Myanmar'daki seçimler

Ülkede, 5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel sandalye için yarıştı.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede, her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

Ülkenin devlet başkanı, genel seçimlerin ardından Senato ve Mecliste yapılan oylamayla belirleniyor.

Uluslararası basın, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine sessiz kalması ve anayasal reform sözünü yerine getirememesinden dolayı etnik grupların, Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Ang San Su Çi'ye desteğinin bu seçimde azalacağı yorumlarında bulunmuştu.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda "özgür ve adil seçimleri" yapması gerektiğini dile getirmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece Arakanlı Müslümanlar dahil tüm etnik, dini ve azınlık grupların dahil edilmesini istemişti.

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