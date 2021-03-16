Myanmar cuntası kan akıttı! Ölü sayısı artıyor

"Myanmar Now" haber sitesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde asker ve polisin protestoculara gerçek mermiyle müdahalesi sonucu ölü sayısı 59 oldu. 129 yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü, can kayıplarının artabileceği kaydedildi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu'ndan (AAPP) yapılan açıklamada ise, darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının en az 126 olduğu belirtildi.

Öte yandan Pazartesi günü askeri mahkemedeki duruşmaya video konferans yoluyla katılması planlanan sivil lider Aung San Suu Çii'nin duruşmasının da, internet kesintisinden dolayı 24 Mart'a ertelendiği bildiriliyor.