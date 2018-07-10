Muzlu tavuk göğsü tarifi
Sıcak havalarda tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem pratik hem de lezzetli bir tatlı yemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.10 Temmuz 2018 Salı 18:49
MALZEMELER:
1 lt süt
5 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı nişasta
1. 5 su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
İÇİ İÇİN:
Muz
DIŞI İÇİN:
Çekilmiş yarım paket kakolu petibör bisküvi
YAPILIŞI:
Tereyağı ile un hafif kavrulur ve nişasta eklenir. Biraz daha kavurduktan sonra süt yavaş yavaş eklenir. Topaklarının geçmesi için pişene kadar blendırdan geçirilir. Kaynadıktan sonra altı kapatılır.
Toz şeker, vanilya eklenir. Blendırdan geçirilir.
Bisküviler robotta çekilir.
Tepsinin altına serilir.
Muhallebi yavaşça içine dökülür.
Soğuduktan sonra istenilen boyutta dilimlenir.
İçine muz konulur sarılır. İsteğe bağlı muzu değiştirip başka bir meyve de koyabilirsiniz.
Afiyet olsun.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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