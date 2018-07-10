Muzlu tavuk göğsü tarifi

MALZEMELER:

1 lt süt

5 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı nişasta

1. 5 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

İÇİ İÇİN:

Muz

DIŞI İÇİN:

Çekilmiş yarım paket kakolu petibör bisküvi

YAPILIŞI:

Tereyağı ile un hafif kavrulur ve nişasta eklenir. Biraz daha kavurduktan sonra süt yavaş yavaş eklenir. Topaklarının geçmesi için pişene kadar blendırdan geçirilir. Kaynadıktan sonra altı kapatılır.

Toz şeker, vanilya eklenir. Blendırdan geçirilir.

Bisküviler robotta çekilir.

Tepsinin altına serilir.

Muhallebi yavaşça içine dökülür.

Soğuduktan sonra istenilen boyutta dilimlenir.

İçine muz konulur sarılır. İsteğe bağlı muzu değiştirip başka bir meyve de koyabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Yasemin.com'dan alınmıştır.