Muzlu elmalı kek tarifi
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Muzlu kek tarifi | Muz, elma ve tarçının uyumuyla güzel bir tarif arayanlar tam ölçülü bir tarif arıyor. Peki, tam ölçülü elmalı muzlu kek nasıl yapılır?
Muzlu elmalı kek tarifi
Malzemeler:
- Yarım su bardağı şeker
- Yarım su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 adet elma
- 1 adet muz
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- 1,5 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 paket vanilin
Muzlu elmalı kek nasıl yapılır?
Öncelikle elmanın kabuğunu soyun çekirdeklerini çıkarıp küçük küçük doğrayın.
Muzları da küçük küçük dilimleyin.
Bir tencereye elma, muz ve şekeri alıp pişirin. Pişirme işlemi sırasında meyveleri çatalla ezerek püre kıvamına getirin.
Püre pişince içerisine tereyağı, süt ve sirkeyi ekleyin.
Ocağın altını kapatın ve 5 dakika kadar karışımı dinlendirin.
Yoğurma kabının içerisine un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını alıp karıştırın.
Hazırladığınız püreyi kuru malzemelere ekleyip karıştırın.
Bir kek kalıbını yağlayıp ya da kalıba yağlı kağıt serin.
Hamuru kalıba dökün.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında keki yaklaşık yarım saat pişirin.
Afiyet olsun.