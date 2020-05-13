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Aktüel

Müzisyen şahsın evine uyuşturucu baskını

Denizli’de jandarma ekipleri kentin göbeğinde uyuşturucu yetiştirip ticaretini yaptığı ileri sürülen müzisyen şahsın adresine operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:14:55 -
Müzisyen şahsın evine uyuşturucu baskını

Denizli’de jandarma ekipleri kentin göbeğinde uyuşturucu yetiştirip ticaretini yaptığı ileri sürülen müzisyen şahsın adresine operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra terazi, öğütme makinesi ve tabanca ele geçirildi.



Denizli’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) rap tarzı müzik yaptığı ve müzisyen olduğu öne sürülen Nihat B.’in (25) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Kentin merkezinde bulunan adrese JASAT timi eğitimli K9 köpekleri ile operasyon düzenledi. Çatı katında 10 adet kenevir, 30 gram kubar, 21 adet hassas terazi, esrar öğütme makinesi ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Nihat B.’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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