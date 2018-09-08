'Müzik terapi' uyku bozuklukları için umut ışığı oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk ile Almanya'da yaşayan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski tarafından zeka geriliği olan bir çocuğun uyku problemini çözmek için yürütülen ve başarılı sonuçlar verdiği belirtilen müzikle terapi çalışması verileri uluslararası sağlık dergisinde makale olarak yayımlandı.

Aynı zamanda Edirne Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine Almanya'da yaşayan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski'yle yapılan bilimsel çalışmanın uyuyamama ve düzensiz uyku sorunları olan çocuklar için umut ışığı olduğunu söyledi.

"Hiç ilaç kullanmadan uyku düzenini sağlamak mümkün oldu"

Öztürk, yaptıkları çalışmada, ilaç kullanılmadan sadece müzik terapiyle, uyku bozukluğu sorunu yaşayan zeka geriliği bulunan çocuğun uyku düzeninin normale döndüğünü yapılan çalışmadan elde edilen verilen bilimsel olarak Sleep Medicine adlı uluslararası dergide yayına kabul edildiğini aktardı.

8 yaşında zeka geriliği bulunan bir çocuk üzerinde yapılan çalışmanın başarılı sonuçlar verdiğini anlatan Öztürk, "Zeka geriliği bulunan çocuklarda uyku sorunları ile başa çıkmak için çoğunlukla ilaç tedavisi tercih edilmektedir. Bunlar arasında melatonin, uyku ilaçları ve sedatif ilaçlar sayılabilir. Geceleri uyku uyuyamama ve düzensiz uyku şikayetleriyle getirilen 8 yaşındaki bu hastamızda ilk defa müzik terapi uygulaması ile hiç ilaç kullanmadan uyku düzenini sağlamak mümkün oldu." diye konuştu.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Öztürk, uyku bozukluğunda uygulanan müzik terapi uygulamasını şöyle anlattı:

"Müzik terapi uygulamaları ülkemizde hızla yaygınlaşıyor. Medipol Üniversitesi'ndeki çalışma grubumuzla müzik terapinin uyku hastalıkları üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma yaptık. Yine bu ekibin bir parçası olan ve Almanya'da yaşan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski'yle birlikte yaptığımız işbirliğiyle bir çalışma gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmada kliniğe başvuran 8 yaşındaki zeka geriliği olan bir çocuk üzerinde, her hangi bir ilaç kullanmadan, sadece müzik terapiyle bu çocuğun uyku düzenini yeniden gerçekleştirmek ve evinde nispeten düzenli bir uykuya kavuşmasını sağlamak mümkün oldu.

Daha da önemlisi bu vakadan elde ettiğimiz verileri bilimsel bir yazı haline dönüştürdük ve Sleep Medicine adlı uluslararası dergide yayına kabul edildi. Bu da çocuklu çağındaki uyku sorunlarında müzik terapi uygulamalarının bilimsel temelli olarak kullanılabileceğini ve onlardaki uyku problemlerine katkı sağlayacağını teyit etmiş oldu."

"Dilin yerini notalar alıyor"

Müziğin uyku sorunu yaşayan zeka geriliği olan çocuklarda bir tedavi aracı olarak kullanılabileceğini de aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Burada dille kuramadığımız iletişimi müzikle kurduğumuzu gördük. Bu iletişim üzerinden hastalarda terapotik hedeflere ulaşmak mümkün olmakta. Bu hastamızda da kullanılan müzikle hastanın ajitasyonunun ortadan kaldırılması, güven ortamının oluşturulması ve hastanın bu güvenini kazandıktan sonra onu sakinleştirmek ve müzik eşiğinde uyumasını kolaylaştırmak mümkün oldu. Bunun etkileri eve de yansıdı ve müzik olmadan evde daha rahat uyur hale geldi." diye konuştu.

Müzik terapinin geçmişten günümüze farklı hastalıklarda kullanıldığını vurgulayan Öztürk, amaçlarının müzik terapi uygulamalarını modern tıpla birleştirip hastalara şifa sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.